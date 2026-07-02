'바이오하자드'에 '몬스터 헌터'가 떴다…조이시티, 대형 IP 컬래버 업데이트

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캡콤을 대표하는 두 인기 게임 IP가 하나의 게임에서 만났다.

조이시티는 애니플렉스와 공동 개발한 모바일 전략 게임 '바이오하자드 서바이벌 유닛(BIOHAZARD Survival Unit)'에 '몬스터 헌터(Monster Hunter)' 컬래버레이션 업데이트를 적용했다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 '몬스터 헌터' 특유의 수렵 액션과 몬스터 사냥의 재미를 전략 게임 플레이에 접목한 것이 특징이다. 원작 팬들이 익숙하게 즐겨온 콘텐츠를 게임에 자연스럽게 녹여내 색다른 플레이 경험을 제공한다. 업데이트를 통해 이용자는 대표 몬스터인 '리오레우스'와 '얀쿡크'를 상대하는 전투를 즐길 수 있다. 여기에 고난도 콘텐츠인 '리오레우스 희소종 격퇴'도 추가돼 더욱 강력한 몬스터와의 전략적인 전투에 도전할 수 있다.

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원작의 감성을 살린 미니게임도 마련됐다. '몬스터 헌터'를 상징하는 다양한 요소를 미니게임 형태로 구현해 기존 팬들에게는 향수를, 신규 이용자에게는 또 다른 즐길 거리를 제공한다. 컬래버레이션을 기념한 한정 이벤트도 함께 진행된다. 이벤트 기간에는 특별 제작된 영웅 2종을 무료로 획득할 수 있으며, '저택 스킨'과 '행군 스킨' 등 한정 꾸미기 아이템도 선보여 수집의 재미를 더했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com