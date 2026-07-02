김구라, 5살 늦둥이 딸 원하던 학교 2차 합격..."수현이 붙었다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라가 딸 수현 양의 반가운 합격 소식을 전하며 기쁨을 감추지 못했다.

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2일 유튜브 채널 '김그리'에는 "엄마와 맞이하는 첫 어버이날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 그리는 어버이날을 맞아 가족의 선물을 산 뒤 아버지 김구라의 집을 찾았다. 이에 동생 수현 양이 반갑게 오빠를 맞이, 그리는 동생을 다정하게 안아주며 훈훈한 남매 케미를 자아냈다.

이때 김구라는 그리의 샴페인 선물에 "오늘 축하할 일이 있다. 수현이가 붙었다"라면서 원하던 학교에 2차 합격했음을 알렸다. 수현 양도 "2차 붙었다"라고 자랑해 웃음을 안겼다.

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이어 수현 양은 잠옷, 젤리, 책 등 오빠 선물에 "고맙다"라면서 그리에게 폭 안겨 웃음을 안겼다.

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그때 수현 양은 직접 작성한 어버이날 편지를 아빠에게 건넸다. 이에 김구라는 수현 양이 영어로 쓴 편지를 읽는 과정에서 잘못 쓴 스페링을 지적해 웃음을 자아냈다.

이후 김구라는 수현 양에게 다양한 개인기를 시켰고, 이를 지켜보던 아내는 "아빠가 카메라를 의식한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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앞서 김구라는 지난 4월 유튜브 채널 '스톡킹'에서 영어 유치원 다니는 딸에 대해 "송도에 국제학교가 있지 않냐. 늦둥이 딸을 (국제학교에) 넣어보려고 다녀왔다"라며 딸의 교육을 위해 적극적으로 고민 중인 근황을 공개한 바 있다.

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한편, 김구라는 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼한 후 2021년 늦둥이 딸을 얻어 많은 축하를 받았다.

anjee85@sportschosun.com