82메이저, 서울→마카오 팬콘서트 전석 매진..글로벌 티켓 파워

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 82메이저가 아시아 팬콘서트를 연이어 매진시키며 상승세를 이어가고 있다.

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82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 8월 2일 마카오 브로드웨이 시어터에서 개최되는 '2026 82메이저 팬콘서트 82 오피스 : 베케이션 인 마카오'(2026 82MAJOR FAN-CONCERT 82 Office : Vacation IN MACAU) 티켓을 오픈과 동시에 전석 매진시키며 뜨거운 인기를 입증했다.

앞서 82메이저는 지난달 성료한 홍콩 단독 콘서트 '비범 : BE 범'을 매진시키며 아시아 활동의 청신호를 켰다. 이어 오는 18일과 19일 총 3회에 걸쳐 진행되는 서울 팬콘서트 역시 빠르게 매진을 기록했다.

마카오 팬콘서트는 약 2000석 규모로, 82메이저는 홍콩 단독 콘서트와 서울 팬콘서트에 이어 마카오 공연까지 연이어 매진시키며 탄탄한 티켓 파워를 자랑했다. 국내외 팬들의 뜨거운 반응 속에 팬콘서트를 향한 기대감이 한층 높아지고 있는 상황이다.

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이번 팬콘서트는 직장인과 여름휴가를 콘셉트로 꾸며진다. 82메이저는 휴가를 즐기는 듯한 자유로운 에너지를 전하는 한편, 대표곡 무대는 물론 유쾌한 토크와 멤버들의 케미스트리를 엿볼 수 있는 다채로운 코너를 통해 팬들과 잊지 못할 추억을 만들 예정이다.

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82메이저는 지난 4월 미니 5집 'FEELM'(필름)으로 자체 최고 초동 판매량을 경신하고 타이틀곡 'Sign'(사인)으로 국내 주요 음원 차트와 프랑스, 스페인 등 해외 아이튠즈 차트 상위권에 이름을 올렸다. 아울러 '웨이보 인터내셔널 엔터테인먼트 어워드'에서 '올해의 잠재력 해외 그룹상'을, '아시아 컬처 페스티벌 2026'에서 '아시아 라이징 그룹상'을 받으며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.

82메이저는 오는 4일 태국 방콕에서 단독 콘서트 '비범 : BE 범' 공연을 이어간다. 18일과 19일에는 서울 엑스칼라에서 '2026 82메이저 팬콘서트 82 오피스 : 베케이션'(2026 82MAJOR FAN-CONCERT 82 Office : Vacation)을 열고 국내외 팬들과 소통한다.

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한편 82메이저는 2023년 데뷔해 '퍼스트 클래스'(FIRST CLASS), '일리걸'(Illegal), '가십'(Gossip), '가시밭길도 괜찮아', '페이스 타임'(Face Time), '촉'(Choke), '혀끝'(Stuck) 등의 곡으로 사랑받았다.