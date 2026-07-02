"썸남이 까르띠에 목걸이 사줘" 홍진경, 싱글인 母 연애사 폭로 ('찐천재')

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 어머니의 연애사를 폭로했다.

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2일 유튜브 채널 '공부왕찐천재홍진경'에서는 '누구나 따라할 수 있는 홍진경 엄마의 초간단 디저트 한상차림(+썸남)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 홍진경은 어머니와 올케가 함께 사는 집에 갔다. 홍진경은 "우리 엄마한테 맨날 제발 나오라 한다. 그럼 우리 엄마가 '아름이(며느리)가 사는 걸 좋아한다. 시어머니랑 같이 사는 걸 좋아하는 며느리가 어딨겠냐"고 밝혔다.

어머니는 "며느리가 상견례를 하러 왔는데 우리 아름이한테 '엄마랑 같이 살래?' 했더니 좋다더라. 그래서 '너하고 나하고 약속하자. 모범 가정 만들자'고 했다. 약속하겠다더라. 그리고 지금까지 우리 불화가 있다. 두 번 정도 있다"고 밝혔다.

홍진경의 분가 재촉에 어머니는 "(며느리와) 단둘이 앉아서 '나도 따로 살아보고 싶어. 엄마 집에 이모들도 마음대로 드나들고 알아서 뭐 해먹기도 하고 혼자서 편하게 지내고 싶다'고 했다"고 밝혔다. 이에 홍진경은 "왜냐면 우리 엄마 지금 썸타는 사람 있다"고 폭로했고 어머니는 "무슨 그런 얘기를 하냐"고 당황했다. 어머니는 "그런 얘기는 나가면 안 된다"고 말을 막았지만 홍진경은 "싱글인데 무슨"이라며 대수롭지 않게 여겼다.

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어머니는 "나가서 살고 싶었는데 아름이가 나를 끌어안고 '무슨 그런 말씀을 하냐'고 했다"고 밝혔지만 홍진경은 "그럼 앞에서 뭐라 하냐. 이제 그만 따로 살자고 하겠냐"고 의심해 웃음을 안겼다.

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홍진경의 어머니는 홍진경과 그리, 남창희에게 식혜 만드는 법을 가르쳐주기로 했다. 엿기름에 계속 물을 부어 우린 어머니는 "나는 옛날에 식구가 많아서 4번도 우렸다. 아낄 수 있는 건 다 아낀다"고 밝혔다. 이에 홍진경은 "근데 엄마 얼마 전에 까르띠에 목걸이 샀냐. 아름이한테 들었다"고 밝혔고 어머니는 "까르띠에 계를 들었다. 한번에 못 사지 않냐"고 해명했다.

하지만 홍진경은 "내가 알기로 절대 목걸이 살 사람 아니다. 썸남한테 받은 거다. 반지는 받지 않았냐"고 계속 의심했다. 이에 어머니는 "그걸 어떻게 받냐. 이 자리에서 뭘 그런 걸 숨기냐"고 펄쩍 뛰었지만 홍진경은 "반지는 받지 않았냐"고 물었다.

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어머니는 "가끔 한번 씩 만나서 차 마시고 밥 먹고 했다. 그때 반지 얘기가 나온 거다. '늘 끼고 다니던 반지를 잃어버렸다' 했더니 다음 번에 만났을 때 반지를 사가지고 왔더라. 친구들한테 자랑했다"며 웃었다. 이에 홍진경은 "저 아저씨 얘기하면 저렇게 생기가 돈다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com