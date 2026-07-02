'성형 고백' 쿨 유리 "애들이 내 얼굴 헷갈려 해"..백지영 "우리 딸도"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쿨 출신 유리가 성형 사실을 언급하며 아이들과의 에피소드를 고백해 웃음을 자아냈다.

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2일 유튜브 채널 '관종언니'에는 '이지혜 찐친 언니들! 쿨 유리, 백지영 처음 공개하는 눈물나는 30년 우정 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 유리는 7년 만에 한국을 찾아 이지혜, 백지영을 만났다.

유리의 아이들도 나타났고, 이에 백지영과 이지혜는 기쁘게 인사했다.

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이때 이지혜는 "너희는 누구 닮은 거 같아?"라고 물었고, 유리 아들은 "아빠"라고 말했다.

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백지영은 "다들 엄마 진짜 모습을 모르니까"라고 말하며 웃었고, 유리는 "애들이 내 모습을 헷갈려 해. 내 옛날 모습을 몰라서"라고 솔직하게 털어놨다. 그러자 백지영도 "딸 하임이도 '엄마'이러면서 슬퍼한다. 옛날에 이렇게 생겼었냐고 하더라"라고 고백했다.

앞서 유리와 백지영은 성형을 많이 했다고 고백한 바 있다.

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한편 유리는 지난 2014년 골프선수 겸 사업가와 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다. 현재 미국 LA에 거주 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com