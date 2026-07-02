이시언, ♥서지승 산후우울증 걱정…"엄마 숨통 트일 시간 줘야한다고"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이시언이 육아 선배들에게 산후우울증을 예방하기 위한 현실적인 조언을 구했다.

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2일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 "산후우울증 안 오는 법. 육아 선배 김동현의 꿀팁"이라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.

최근 아빠가 된 이시언은 육아 선배 김동현과 넉살에게 "산후우울증이 뭐냐. 산후우울증이 안 오게끔 남편이 잘 해야 한다고 하더라"면서 조언을 구했다.

이에 넉살은 "무조건 온다"라고 했고, 김동현은 "육아은 24시간 내내 한다"라면서 자신의 경험을 털어놨다. 그는 "나랑 아내랑 공통적으로 하는 말은 임신부터 첫돌까지 제일 힘들다고 한다"라며 "그때 남편의 역할이 정말 중요하다. 옆에서 같이 육아해 주고 잠깐 잠깐이라도 엄마가 에너지를 회복할 시간을 주는 게 좋은 것 같다"라고 말했다.

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그러면서 김동현은 "아내가 원하는 걸 보면 대단한 게 아니다"라며 "아무도 없는 공간에서 혼자 쉬고, 휴대폰도 보고, 맛있는 것도 먹고, 잠도 자는 그런 시간이 필요하다"라며 현실적인 조언을 전했다.

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이를 들은 넉살도 공감하며 "남편이 아이를 데리고 나가주길 바란다. 그럼 진짜 1등이다"라고 말했다. 김동현 역시 "맞다"라면서 고개를 끄덕였고, 넉살은 "아이가 돌이 지나면 셋이서 유모차 끌고 다니고 아이도 걷고 하니까 어디든 다니고 이러면 또 그때부터 재미있다"라고 덧붙였다.

한편, 이시언은 배우 서지승과 2021년 12월 결혼했으며, 지난 5월 아들을 품에 안으며 아빠가 됐다. 이후 자신의 유튜브 채널을 통해 출산 과정과 육아 일상을 솔직하게 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

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anjee85@sportschosun.com