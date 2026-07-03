별, ♥하하·둘째 子 육아 갈등 고백 "아빠한테만 냉담해, 서로 서운해 한다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 별이 하하와 둘째 아들과의 관계에 대해 고민했다.

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최근 유튜브 채널 '최민준의 아들TV'에서는 '폰 뺏으면 눈빛부터 돌변하는 아들, 추락한 엄마의 권위를 되찾는 기술을 배워보자'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이현이, 김성은, 별은 최민준 아들연구소 대표를 만나 아들 육아에 대한 고민을 털어놨다. 별은 "둘째가 되게 섬세하고 샤이한데 남편은 상남자 같은 성격이다. 아빠 눈에는 '사내 자식이' 이런 마음이 있다"며 "저희 첫째는 그렇게 단호하고 무섭게 했더니 진짜 어디 가서 욕 안 먹고 잘 컸다. 근데 둘째는 세게 얘기하면 상황이 길어진다. 내가 말하는 말투, 어떤 이 분위기 때문에 상황이 더 악화가 된다. '방에 들어가있어. 반성하고 생각하고 있어' 하면 드림이나 막내는 제가 나올 때 따라 나온다. 나와서 '엄마 죄송해요' 하는데 둘째는 한 시간이 지나고 안 나온다. 아빠는 아빠대로 강경하다. 이게 부딪힘이 있다"고 털어놨다.

이에 최민준은 "자녀 양육할 때도 궁합이 안 맞는 케이스가 있다. 누가 큰소리를 치면 표정과 느낌에 바로 대립한다. 남들보다 패닉이 잘 온다. 이런 경우에는 그걸 가르쳐야 되는 게 맞다. 근데 아버님이 이런 성향인 적이 없었던 거다. 그러면 무슨 말이 나오냐면 '이게 울 일이야?'다"라고 말했고 별은 크게 공감했다.

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별은 "밖에서는 인간관계가 제일 좋다. 모두가 다 좋아한다. 다 양보해 주고 맞춰주는 히스테리를 집에 와서 '엄마는 알아줘야지' 이게 있다. 집에서 꼬장을 부린다. 그 모습을 멀리서 보고 '버릇없게' 하면서 (훈육을 한다)"라며 "제가 볼 땐 서로 서운해하는 거 같다"고 털어놨다.

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별은 "당연히 자기 자식인데 싫거나 미운 게 아니라 예민하니까 자기가 어떻게 대해야 될지 모르는 것"이라며 "둘째가 아빠 오면 냉담하게 '나는 아빠랑 안 친해'라고 한다. 그러면 다가가려는 노력을 어른이 해야 되는 게 맞지 않냐. 아빠가 잘해줘 보려고 갔다가 퇴짜 맞고 오는 경우가 많다. 그러면 상처 받아서 씩씩거리면서 돌아오더라"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com