"아침부터 공사 소음" 기은세, 평창동 새집서 한숨 "아름다운 풍경 담고 싶었는데"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 기은세가 평창동 단독주택에서의 일상을 공개한 가운데, 공사 소음으로 아쉬움을 드러냈다.

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2일 기은세의 유튜브 채널에는 '기은세가 집에서 하는 일은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

기은세는 최근 이사한 평창동 단독주택에서 카메라를 켰다.

그러나 공사 소리가 이어지자 그는 "공사 소리 이해해 주세요"라며 "아침 7시 반부터 8시까지는 괜찮았는데 지금 또 공사가 시작됐다. 새소리가 들리는 이 집의 아름다운 풍경을 담아보고 싶었는데 결국 이렇게 됐다"고 아쉬움을 드러냈다.

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이후 집 정리를 마친 기은세는 직접 내린 커피 한 잔을 들고 다시 카메라 앞에 섰다. 그는 만족스러운 표정으로 "저는 이런 게 굉장히 중요한 사람이다. 지금 이 카메라에 담기는 풍경, 이 그림체만 봐도 세상을 다 가진 것 같다. 행복하다"며 새집에 대한 만족감을 드러냈다.

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한편 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 2023년 이혼 소식을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com