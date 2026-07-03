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강예원, '짝퉁 논란' 프리지아와 손절설 입 열었다 "할 말은 있지만...나쁜 사이 아냐"

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강예원, '짝퉁 논란' 프리지아와 손절설 입 열었다 "할 말은 있지만...나쁜 사이 아냐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 겸 사업가 강예원이 프리지아(송지아)를 발굴하게 된 비하인드와 가품 논란 이후 관계를 솔직하게 털어놨다.

2일 유튜브 채널 '광예원'에는 '제2의 카리나 권은지를 집에 초대했습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강예원은 인플루언서 매니지먼트 사업을 시작하게 된 계기에 대해 "9년 전에 영양제를 처음 만들고 인플루언서들에게 판매를 부탁했다. 하지만 다들 한 달이 지나도 답이 없는 등 너무 고자세여서 상처받았다"며 "내 인플루언서 인프라가 있어야 브랜드도 직접적으로 소통하기 편할 것 같아서 매니지먼트를 만들었다"고 밝혔다.

이후 강예원은 프리지아, 박지현, 임블리, 강희재, 핑크시크릿, 홍영기, 연두콩 등과 계약하며 사업을 확장했다고 전했다.

특히 강예원은 프리지아와의 인연에 대해 "프리지아 대학교 3학년 때 처음 만났다. 그때는 인스타 팔로워가 3만 정도였다"며 "너무 독특하고 귀엽고 통통 튀었다. 그래서 5년 계약을 했다"고 말했다.

이어 "예능 프로그램도 이것저것 다 나갔다. 내가 PD들을 쫓아다녔다. '하트시그널'도 박지현과 같이 데려갔는데 프리지아는 안 됐고, 박지현만 된 거다"라며 "분명히 나는 프리지아에게 맞는 프로그램이 나타날 거라고 생각해서 계속 미팅해 보고 실패도 해봤다"고 회상했다.

강예원, '짝퉁 논란' 프리지아와 손절설 입 열었다 "할 말은 있지만...나쁜 사이 아냐"

강예원은 "그러다가 SNL 오디션을 보러 갔는데 프리지아는 연기에 자신이 없다고 했지만, 내가 도전해보자고 했다. 그런데 PD가 '연기를 너무 못해서 안 될 것 같다'고 해서 돌아오는데 PD가 '솔로지옥이라는 프로그램이 있는데 한번 가봐라'라고 소개시켜줘서 갔다"며 "프리지아는 안 나가겠다고 했지만 내가 엄청난 설득을 했다. 내 촉에는 대박이 날 것 같았고, 설득해서 나가게 됐는데 그게 엄청나게 터진 거다"라며 프리지아의 '솔로지옥' 출연 비하인드를 전했다.

하지만 이후 프리지아는 명품 가품 착용 논란에 휩싸였고, 당시 소속사 공동대표였던 강예원 역시 함께 비판의 중심에 섰다. 이후 두 사람은 2023년 논의 끝에 전속계약을 연장하지 않고 각자의 길을 걷게 됐다.

강예원은 프리지아와의 결별에 대해 "섭섭하고 아쉬웠다. 하지만 나도 배우로서 회사를 계약하고 옮기는 것들은 당연한 거다. 다 이유가 있다고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "사건에 대한 건 할 말은 있지만 공론화시키고 싶지 않다. 최소한 서로 간의 예의인 것 같다"며 "나랑 일했을 때보다 더 잘됐으면 좋겠다. 그래야 나도 잘되고 서로가 잘되는 거 같다"고 전했다. 그러면서 "얼마 전에도 통화했다. 나쁜 사이는 절대 아니다"라고 강조했다.

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