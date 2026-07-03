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'후추패밀리' 전현무·구성환·김신영, 승부욕 폭발…'나혼산' 수련회서 달리기 대결

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사진제공=MBC
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[스포츠조선 정빛 기자] '후추패밀리' 전현무, 구성환, 김신영이 '제1회 무지개 하계 수련회'에서 달리기 대결을 펼친다.

3일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 무지개 회원들이 총출동한 '제1회 무지개 하계 수련회' 현장이 공개된다.

이날 첫 번째 종목은 낙하산이 달린 가방을 메고 반환점을 돌아오는 릴레이 경기 '낙하산 달리기'다. 첫 주자로는 전현무, 구성환, 김신영이 출격해 '후추패밀리' 맞대결을 벌인다.

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특히 전현무와 구성환은 '순진무구 운동회'에 이어 다시 한번 달리기 맞대결을 펼친다. 여기에 '미지의 도전자' 김신영까지 가세하면서 예상 밖의 결과가 나올 수 있을지 관심이 쏠린다. 각 팀의 응원전이 더해진 가운데, 첫 대결의 승자가 누가 될지도 기대를 모은다.

'달리기 에이스' 최민호의 활약도 관심사다. '순진무구 운동회' MVP였던 민호와 '찐런'과 '펀런'을 넘나드는 신예 운동 강자 배나라가 치열한 순위 경쟁을 펼치며 긴장감을 높일 예정이다.

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'제1회 무지개 하계 수련회'에서 펼쳐지는 '후추패밀리'의 달리기 대결은 3일 오후 11시 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

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