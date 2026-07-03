'1억 손실' 미자, 하이닉스 몰빵 직후 폭락...DM 항의 폭탄에 "제 탓 아니에요"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 SK하이닉스 주식 투자 이후 주가가 급락하면서 쏟아진 구독자들의 반응에 난감한 심경을 털어놨다.

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미자는 지난 2일 "하, 어제 유튜브에 하이닉스 산 거 올리자마자 뭔 일이여…"라는 글을 남기며 허탈한 심정을 드러냈다.

앞서 미자는 자신의 유튜브 채널 '미자네 주막'을 통해 '며칠 전 주식으로 1억 잃은 미자. 야수의 심장으로 다시 몰빵한 종목은?'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영

상에서 그는 새로운 투자 종목으로 SK하이닉스를 선택했다고 밝히며 과감한 투자 사실을 공개했다.

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하지만 영상이 공개된 직후 SK하이닉스 주가가 급락하면서 뜻하지 않은 상황이 벌어졌다.

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미자는 과거 건설주 투자 실패로 약 1억 원에 가까운 손실을 봤던 경험도 털어놨다. 당시 손실을 감수하고 주식을 매도했지만, 이후 해당 종목이 급등하며 약 20%의 상승세를 기록했다고 전해 아쉬움을 드러냈다.

이 같은 경험 끝에 다시 SK하이닉스에 투자했지만, 공교롭게도 투자 직후 주가가 하락하자 일부 구독자들은 "미자가 사면 떨어진다"는 반응을 보이며 댓글을 쏟아냈다.

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미자는 "오늘 하이닉스 폭락…유튜브 댓글 난리구먼"이라며 실제 댓글 반응을 공개하기도 했다. 영상에는 주가 하락을 두고 농담 섞인 반응부터 미자를 향한 원성까지 다양한 댓글이 이어졌다.

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이어 3일에도 SNS를 통해 심경을 전했다. 미자는 "어제 속상해서 한 잔 함. 닉스 때문에 DM 항의가…"라며 투자 이후 이어진 메시지에 당혹감을 드러냈다.

그러면서 "이제 제 탓 아니니 DM 그만 보내세요…"라고 호소해 눈길을 끌었다.

한편 미자는 배우 장광과 전성애의 딸이자 개그우먼으로, 예능과 유튜브, 홈쇼핑 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 2022년에는 개그맨 김태현과 결혼하며 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com