조정석, 거미 한마리 못 잡는 찐 사랑꾼 "거미는 죽이면 안돼"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 조정석이 아내 거미를 향한 애정을 드러내며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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3일 조정석의 유튜브 채널에는 "어떡하지 너? | 윤경호랑 2절, 백숙 먹방 시작합니다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 조정석과 배우 윤경호는 관악산 등산을 마친 뒤 능이백숙을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

식사를 하던 중 제작진은 두 사람에게 즉석 밸런스 게임을 제안했다. 질문은 "봉준호 감독 영화 거절하기"와 "아내와 한 달간 대화 금지" 중 하나를 선택하는 것. 예상보다 어려운 질문에 두 사람은 쉽게 답을 내리지 못했다.

조정석은 "한 달이면 너무 세다"라며 난감한 표정을 지었고, 윤경호는 "한 달만 참으면 된다"라고 설득해 웃음을 안겼다.

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고민이 이어지던 순간, 식탁 위로 거미 한 마리가 지나갔다. 윤경호가 본능적으로 거미를 잡으려 하자 조정석은 다급하게 "죽이지 마. 거미"라고 외쳤다. 아내인 가수 거미의 이름을 떠올리게 하는 재치 있는 한마디에 현장은 웃음바다가 됐다.

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다시 밸런스 게임으로 돌아온 윤경호는 현실적인 고민을 털어놨다. 그는 "정석이는 봉준호 감독님과 작품을 할 가능성이 크지만, 저는 봉준호 감독님과 '옥자'를 짧게 해봤다. 현실적으로 또 기회가 올지는 모르겠다"라고 솔직하게 말했다.

고민 끝에 두 사람이 내린 선택은 '아내와 한 달간 대화 금지'였다. 이에 조정석은 곧바로 "아내가 이해해 줄 거라고 생각했다. 그리고 손짓, 발짓이 있지 않냐"라고 황급히 해명해 폭소를 자아냈다.

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한편 지난 2018년 결혼한 조정석과 거미 부부는 2020년 첫 딸을 출산한 데 이어, 올해 1월 둘째 딸을 품에 안으며 슬하에 두 딸을 둔 다둥이 부모가 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com