딸 이제 1살인데...손담비, '48세' 남편 이규혁 '노화' 걱정 "탈모 관리 함께 해"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 손담비가 출산 후 겪었던 탈모 고민을 솔직하게 털어놓으며 자신만의 관리 비법을 공개했다.

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3일 유튜브 채널 '담비손'에는 '이런 관리까지 한다고? 여배우 머릿결 케어 방법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손담비는 출산 후 탈모 관리에 특히 신경을 쓰고 있다며 현재 직접 실천하고 있는 헤어 케어 루틴을 소개했다.

손담비는 "아시다시피 제가 출산한 지 지금 한 1년이 지난 것 같다"며 "출산 후 100일이 지나면 하수구가 다 막힐 정도로 머리카락이 빠진다. 그걸 또 어떻게 관리하느냐에 따라서 탈모가 시작되느냐 아니냐가 나뉜다"고 말하며 출산 후 관리의 중요성을 강조했다.

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이어 "제가 출산하고 100일 이후부터, 그때도 말씀드린 것 같은데 탈모가 생각보다 심해졌었다"고 털어놓으며 많은 출산 여성들이 공감하는 고민을 전했다.

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손담비는 자신의 이야기뿐 아니라 남편 이규혁의 헤어 고민도 함께 언급했다.

그는 "저희 남편은 탈모가 아닌데도 불구하고 머리가 빠진다. 그건 노화다"라며 웃음을 보였다.

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이어 "저희 남편이 진짜 머리숱이 많은데 여기가 조금씩 위로 올라간다고 해야 하나?"라며 손으로 이마를 가리키며 헤어라인이 조금씩 올라가는 모습을 직접 흉내 내 웃음을 자아냈다.

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손담비는 "그래서 저랑 남편이 탈모 샴푸를 계속 쓰고 있다"며 부부가 함께 탈모 관리에 힘쓰고 있다고 밝혔다.

그러면서 "사실 탈모는 치료도 중요하지만 예방을 어떻게 하느냐에 따라서 나뉘는 것 같다"며 "지금 절 보시면 출산 1년이 지났는데 머리가 진짜 풍성하다"고 자신감을 드러냈다.

이어 "저는 무조건 탈모 샴푸랑 트리트먼트를 쓴다. 안 써본 게 없는데 이번에 드디어 제 것을 찾았다"며 현재 사용 중인 제품을 소개하기도 했다.

한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com