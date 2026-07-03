'결혼3년차' 엄기준 "작년까지 결혼 비추천…신혼 1년 많이 싸워" ('전현무계획4')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 엄기준이 결혼 3년 차 현실 부부의 일상을 솔직하게 털어놓으며 신혼 초 잦은 부부싸움을 고백했다.

Advertisement

3일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'에서는 '먹친구' 엄기준-류수영이 '시청자계획'으로 찾아간 대전 소고기 맛집에서 '먹텐션'을 터트렸다.

이날 결혼 3년 차인 엄기준은 '아내 어떻게 만났냐'는 질문에 "그냥 이런 자리에서 만났다. 내가 꽂혔다"고 밝혔다. 이어 "그때 처음 들었던 생각이 '이 사람이랑 있으면 앞으로 내 노후를 웃으면서 지낼 수 있겠다'였다"라고 했다. 그러자 전현무는 "저런 대상을 만나야 하는데. 잘 만나셨네"라며 부러워했다.

전현무는 "지금 너무 좋냐"라고 물었고, 엄기준은 "이제 다시 좋아지고 있다"라며 뜻밖의 답을 내놔 웃음을 자아냈다. 그는 "신혼 1년 동안 많이 싸운다고 하지 않나. 아내는 '오빠, 이렇게 사는 것도 좋은데 이렇게만 살면 오빠 오래 못 살아. 술 좀 줄이고 담배 줄이고 우리같이 건강하게 살자'가 목표다"라면서 "그런데 혼자 20년 가까이 살아온 나한테 간섭처럼 느껴졌다"라며 신혼 초 갈등의 이유를 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

엄기준은 "1년 지나니까 싸움이 좀 줄다가 이제 좀 파악이 됐다. 존중하려고 더 노력하는 것 같다"라며 달라진 부부 관계를 전했다.

Advertisement

전현무는 "결혼 추천하냐"라고 예리하게 물었고, 엄기준은 "이제는 추천한다. 작년에 물어봤으면 안 추천"이라고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 또한 엄기준은 자녀 계획에 대해 "딸 한 명 있었으면 좋겠다"라고 바람도 전했다.

이에 딸 아빠인 류수영은 "딸이 이제 10세다. 다 커서 나를 많이 혼낸다"라면서 "아내(박하선)가 두 명 생긴 느낌이다. 아내와 겹쳐 보일 때가 있는데 아직은 귀엽다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com