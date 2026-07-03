윤종신, '전여친 가사' 진짜였다..."♥전미라 싫어했지만 결국 '더 하라'고" (옥문아)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤종신이 아내 전미라와 결혼하기 전 과거 연애사와 관련된 비하인드 스토리를 털어놨다.

Advertisement

3일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 대중가요계와 영화계를 대표하는 절친이자 31년째 우정을 이어오고 있는 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연했다.

이날 방송에서 윤종신은 1992년 발표한 곡 '너의 결혼식'에 대해 "이 노래가 좀 짠하다"라며 입을 열었다.

그는 "장항준도 아는 옛날 전 여자친구의 결혼 소식을 전해 들었다. 그 결혼 소식을 듣고 쓴 가사다"라고 고백해 출연진들의 이목을 집중시켰다. 이에 주우재는 "가사가 진짜다"라며 노래의 애절한 감정에 공감하는 반응을 보였다.

Advertisement

이어 김종국은 "형수님(전미라)은 괜찮으시냐"라며 이 이야기를 들은 아내의 반응을 궁금해했다.

Advertisement

이에 윤종신은 "처음에는 그걸 못 견뎠던 시절도 있었다더라. 그런데 전 여자친구와의 이야기지만 이 노래가 알려지면서 결국 어느 정도 계산이 된다는 걸 알게 된 이후에는 '오빠 더 기억해! 더 끌어내!'라고 하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

윤종신은 이어 "나중에는 그게 결국 아내 것이 되는 거니까"라며 특유의 너스레 섞인 농담으로 분위기를 더욱 유쾌하게 만들었다.

Advertisement

한편 윤종신은 전 테니스 선수 전미라와 2006년 결혼했으며, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com