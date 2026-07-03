'재혼' 오윤아, 이미 법적 부부였다…"비연예인 ♥남편과 함께 생활 중" [SC이슈]

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 재혼 소식을 전한 가운데 이미 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.

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3일 오윤아 소속사 와이에이엔터테인먼트 측은 "오윤아가 남편과 혼인신고를 마쳤다. 현재 남편과 함께 살고 있다"라고 밝혔다.

앞서 이날 오윤아는 자신의 유튜브 채널 'Oh!윤아'를 통해 비연예인 남성과의 재혼 소식을 직접 전했다.

오윤아는 "결혼하게 됐다"라면서 "구독자분들께서 늘 좋은 짝을 만나 행복하게 사는 모습을 보고 싶다고 응원해 주셨다. 그 마음이 늘 감사했다"며 북받치는 감정에 눈물을 보였다.

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이어 "오랜 시간 아이를 혼자 키우면서 아이가 내게 가장 큰 우선순위였다. 그런 거를 좀 부담으로 주고 싶지 않았다"라면서 털어놨다. 그러면서 "'민이랑 열심히 평생 그렇게 살아야겠다'고 생각했었는데 정말 좋은 분을 만나게 됐다"라고 재혼을 결심하게 된 계기를 전했다.

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남편에 대한 고마움도 아낌없이 드러냈다. 오윤아는 "남편이 일반분이어서 조심스러운 게 있다"라면서 "남편 되시는 분이 편안하게 아이를 받아들이고 본인이 할 수 있는 그 안에서 아이를 받아주셔서 되게 자연스럽게 가정을 이루게 됐다"라고 말했다.

또 "고민스러운 일이 있을 때마다 기도 했을 때 계속 만나게 해주셨다. 계속 만날 수밖에 없는 그런 일들이 계속 있었다"라면서 "'이 분인가 보다'라는 생각을 하게 됐다"라고 덧붙였다.

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특히 시부모를 향한 감사도 전했다. 오윤아는 "부모님들이 너무 좋은 분들이셔서 민이를 정말 손자처럼 잘 받아주셨다. 정말 쉽지 않은 일이고 '인연이 아니면 가능할 수 없겠다'는 생각이 들었다"라고 말해 뭉클함을 안겼다.

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오윤아는 "사실 결정 낸 지는 좀 됐다. 어떻게 이야기해야 할 지 모르겠고 좀 어색하고 민망하고 뭔가 사람들한테 '나 결혼해요' 이런 느낌이 아니라 되게 조심스럽게 되더라"면서 "그래서 여러분께 유튜브로 인사를 드리는 게 좋겠더라"고 전했다.

이어 오윤아는 "결혼 후에도 지금과 변함없이 열심히 잘 살아 나가고 그냥 오윤아는 변한 게 없다"라면서 "잘 지켜봐 주시고 지금처럼 민이 많이 응원해 달라. 더 열심히 즐겁게 살겠다"라고 진심을 전했다.

한편, 오윤아는 2007년 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 민 군을 뒀다. 2015년 이혼 후 홀로 아들을 양육했다.

anjee85@sportschosun.com