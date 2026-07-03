래퍼 길미, 탐정+타로마스터된 깜짝 근황 "어릴 때부터 영적 트여있어 , 사람 잘 찾아준다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 출신 길미가 타로 마스터이자 탐정으로 활동 중인 반전 근황을 공개했다.

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3일 유튜브 채널 '나는나비지호'에는 '언프리티 이후 활동 뜸했던 길미, 갑자기 「운명전쟁2」 출연 결심한 이유 #근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 Mnet '언프리티 랩스타'를 통해 강렬한 존재감을 남겼던 길미가 출연해 최근 근황과 새로운 직업을 소개했다.

이날 나비는 길미가 직접 운영 중인 타로 상담소를 찾았다. 오랜만에 만난 두 사람은 반갑게 인사를 나눈 가운데, 길미는 자신의 근황을 전하며 모두를 놀라게 했다.

길미는 "세상 잡기 다 하는 사람이다. 탐정도 하고 있다. 탐정 최우수 학생"이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이어 나비는 "자격증도 있다"며 "못 받은 돈도 받아주냐"라고 농담을 던졌고, 길미는 "연락하라. 사람 찾기 잘한다. 사람 잘 찾는다"라고 자신 있게 답해 웃음을 자아냈다. 이에 나비 역시 "이 언니 전문가"라며 치켜세웠다.

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현재 타로 마스터로도 활동 중인 길미는 이 일을 시작하게 된 계기에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "어릴 때 영적인 문제가 있었다. 기운이 약할 때는 가위도 많이 눌렸고, 데뷔 전에는 헛것도 많이 봤다"라고 고백했다.

다만 자신의 미래를 점치는 일에는 선을 긋는다고 밝혔다. 길미는 "일부러 제 타로나 사주는 잘 보지 않는다. 저는 제 의지대로 바꿀 수 있다고 생각하는 사람이라 웬만하면 안 본다"라며 운명보다 스스로의 선택을 믿는다는 소신을 전해 눈길을 끌었다.

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한때 무대 위에서 카리스마 넘치는 래퍼로 사랑받았던 길미는 이제 타로 마스터와 탐정이라는 새로운 분야에 도전하며 색다른 인생 2막을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com