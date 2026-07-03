48세 전현무, 딸 머리 땋아주는 아빠 로망있지만..."상대가 없어" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 결혼과 자녀 계획에 대한 솔직한 속내를 털어놓으며 "딸 아빠가 되고 싶은 마음은 있다"고 고백했다.

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3일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'에서는 '먹친구' 엄기준-류수영이 '시청자계획'으로 찾아간 대전 소고기 맛집에서 '먹텐션'을 터트렸다.

이날 전현무는 자녀 계획을 묻는 말에 "그런 공허한 질문이 어디 있냐. 상대가 없는데"라며 씁쓸한 미소를 지었다. 이어 "아이는 몇 명이냐는 질문은 지금 나한테 아무 의미도 없다"며 현실적인 답변을 내놨다.

그러자 류수영은 "아주 가끔 자다 일어나서 아무 생각 없을 때 한 번쯤 '아이는 몇 명 낳을까' 생각해 본 적 있지 않나"라고 물었지만, 전현무는 "단 한 번도 생각한 적 없다"라고 답했다.

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다만 미래에 대한 작은 바람은 털어놨다. 전현무는 "막연하게 딸 아빠가 되고 싶다는 생각은 늘 있다"라면서 "딸 머리 땋아주는 아빠 영상 보기 좋다"라고 솔직하게 털어놨다. 이를 들은 곽튜브는 "진짜 잘하실 것 같다"라고 했고, 류수영은 "맞다. 딸이 그런 맛이 있다"라며 웃었다.

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딸 아빠인 류수영은 "딸이 10살이다. 초등학교 3학년이다"라면서 "다 커서 나를 많이 혼낸다. 아내(박하선)가 두 명 생긴 느낌이다. 아내와 겹쳐 보일 때가 있는데 아직은 귀엽다"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com