나비, D컵 이상 글래머라더니 "나는 자연, 가요계에 몇 없어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 출신 길미와 가수 나비가 유쾌한 입담으로 외모와 몸매 자신감을 드러내며 웃음을 안겼다.

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3일 유튜브 채널 '나는나비지호'에는 '언프리티 이후 활동 뜸했던 길미, 갑자기 「운명전쟁2」 출연 결심한 이유 #근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 Mnet '언프리티 랩스타'를 통해 얼굴을 알린 길미가 출연해 타로 마스터로 활동 중인 근황을 전하는 한편, 오랜 친구 나비와 유쾌한 추억담을 나눴다.

이날 나비는 제작진과 함께 길미가 운영 중인 타로 상담소를 찾았다. 길미를 실제로 본 제작진은 "너무 예쁘셔서 깜짝 놀랐다"라며 감탄했고, 길미는 "화면이 다 담지 못하죠?"라고 능청스럽게 받아쳐 현장을 웃음으로 물들였다.

분위기가 무르익자 두 사람은 과거 별명 이야기를 꺼냈다. 길미는 "제가 라디오계의 송혜교였다. 옛날 별명이 '송애교'였다"라고 농담을 던졌고, 나비는 "송혜교 느낌 난다"며 맞장구를 쳤다.

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이어 나비도 "나는 전지현이었다. 별명이 '천지현'이었다"라고 너스레를 떨어 두 사람의 찰떡 호흡을 보여줬다.

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대화는 자연스럽게 몸매 이야기로 이어졌다. 길미는 "우리가 글래머 싸움을 한 적이 있다"며 과거 나비와 벌였던 '글래머 배틀'을 공개해 눈길을 끌었다.

그는 "서로 '우리가 진짜 글래머'라고 주장했다. 우리는 자연 글래머다"라고 자신감을 드러냈고, 나비 역시 "맞다. 우리는 부심이 있다. 왜냐하면 가요계에 몇 안 된다"라고 거들며 웃음을 자아냈다.

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여기에 나비는 "서로 체크도 해봤다. 진짜인지 아닌지"라고 말했고, 길미는 "눌러봤다"라고 덧붙여 스튜디오를 폭소케 했다. 두 사람은 거침없는 입담과 현실 친구 같은 케미로 끝까지 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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한편 나비는 과거에도 자신의 '글래머 부심'을 솔직하게 드러내 화제를 모은 바 있다. 그는 자신의 SNS를 통해 방송인 김호영과 함께 속옷 매장을 찾은 모습을 공개하며 "모르냐. 난 가요계에 (글래머로) 소문났다"라고 자신 있게 말했다.

이어 "내가 맥심 완판녀인 거 모르냐"라며 신체 사이즈 측정을 요청했고, D컵 사이즈가 확인되자 만족스러운 미소를 지었다. 당시 나비는 "대중의 평가를 받고 싶었다. 나 아직 죽지 않았다"라고 유쾌하게 말해 화제를 모으기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com