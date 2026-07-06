[SC현장] 베이온, '보플2' 기대주→'김재중 표 청춘돌' 업그레이드 데뷔(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] '김재중 표 청량돌' 베이온이 출격한다.

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6일 오후 서울 마포구 메세나폴리스 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 베이온의 데뷔 EP '유스 투데이' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

센은 "드디어 정식 데뷔하게 됐다. 이 순간을 정말 오래 기다렸다. 설레고 행복하다. 데뷔를 준비하며 많은 분들의 응원과 도움을 받은 만큼 기대에 보답할 수 있도록 노력하고 성장하겠다"고 밝혔다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 아양이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

베이온은 Mnet '보이즈2 플래닛'으로 눈도장을 찍은 센 마사토 아양 진위와 뉴페이스 테루 마노 등 6인조로 구성된 보이그룹이다. 이들은 가수 겸 배우 김재중이 설립한 인코드엔터테인먼트에서 키빗업에 이어 두 번째로 론칭하는 아이돌 그룹으로 관심을 받고 있다.

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마사토는 "베이온은 목소리로 새로운 서사를 쓴다는 포부를 담은 팀명이다. 멤버들의 나이가 다르다 보니 청춘에 대한 이해도가 달라 서로 이야기를 많이 했다. 귀엽기도 하고 멋있기도 하고 다양한 청춘의 색을 보여주는 게 강점"이라고, 테루는 "청춘은 시간이 지나야 느끼는 거라 생각했는데 우리는 지금 현재의 청춘을 표현한다"고 소개했다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 진위가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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소속사 수장 김재중에 대한 고마움도 드러냈다. 마노는 "청춘 콘셉트를 주시며 예의를 강조하셨다. 인사를 잘하고 예의가 있어야 주변에서도 좋게 봐주시고 더 성장할 수 있다고 해주셨다"고, 아양은 "'100명 중 99명이 너를 싫어하고 1명만 너를 좋아해도 포기하지 말고 계속 화이팅 해야 한다'고 해주셔서 감동 받았다"고 귀띔했다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 센이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

4월에 먼저 데뷔한 키빗업에 대해 마노는 "키빗업과는 콘셉트가 다르지만 서로 응원하는 동료다. 모든 분께 감사하고 겸손해야 한다고 조언해줬다"고, 센은 "회사에서 자주 만나서 고민도 얘기하고 예의에 대해서도 많이 배우고 있다"고 말했다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 테루가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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'유스 투데이'는 다양한 청춘을 날씨에 빗대 표현한 앨범이다. 김재중이 작사에 참여한 '슈퍼 럭키 송'을 비롯해 후킹한 멜로디가 인상적인 타이틀곡 '무아!', 청량한 에너지를 담은 '갓 잇', 선공개곡 '와타 데이', 베이온이 직접 작사에 참여한 '웨어 마이 유스 리브스' 등 총 5곡이 수록됐다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 마사토가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

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타이틀곡 '무아!'는 청량한 신스 사운드와 경쾌한 드럼이 어우러진 하이틴 댄스 팝 장르의 곡이다. 여름의 작열하는 태양마저 사랑의 신호이자 청춘의 떨림으로 그려냈다.

마사토는 "설렘 가득한 청춘을 밝고 시원한 에너지로 노래한 곡"이라고 설명했다.

진위는 "뮤직비디오 촬영 당일 촬영이 여러 번 중단될 정도로 비가 많이 와서 힘들고 어려웠지만 결과물을 보니 힘들었던 게 싹 사라졌다. 너무 마음에 든다"고 말했다.

6일 신인 보이그룹 베이온(VAYONN)의 데뷔 쇼케이스가 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 열렸다. 베이온 마노가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

'유스 투데이'는 6일 오후 6시 공개된다.

센은 "우리 4명이 '보이즈2 플래닛'에 나가며 꿈에 가까워진다는 걸 느꼈고 팬분들의 존재가 큰 힘이 됐다"고, 마노는 "베이온 하면 청춘이 떠오르는 그룹이 되고 싶다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com