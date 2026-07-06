이루, '음주운전' 2년 만에 무대 올랐다 "치매母 가장 좋아하는 노래"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이루가 '음주운전' 2년 만에 어머니를 위해 무대에 올랐다.

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6일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 방송 5주년 특별 기획 3부작 '조선의 사랑꾼 노래자랑'이 이어졌다.

'조선의 사랑꾼'에서 최고 시청률 8.4%를 기록한 편은 태진아 가족 편이다. 태진아는 지난 2024년 '조선의 사랑꾼' 설 특집으로 치매 투병 중인 아내 옥경이를 성심성의껏 보살피며 모든 일상을 함께하는 모습을 최초로 공개해 감동을 선사했다.

이날 태진아의 아들인 이루는 어머니가 가장 좋아하는 자신의 곡 '까만안경'을 부르며 무대에 올랐다. 그는 "오랜만에 무대에 서니까 너무 떨렸다. 특히나 아버지 앞에서 노래하니까"라면서 "저희 가족의 생활 하시는 모습을 보고 많은 분들이 응원과 격려를 해주셔서 너무 감사했다"는 감사인사를 전했다.

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이어 이루는 태진아의 명곡 '옥경이'를 부르기 시작했고, 곧이어 심사위원인 태진아도 무대로 나서 함께 마이크를 잡았다.

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한편 이루는 지난 2024년 3월 음주 상태로 차를 몰았다가 동승자에게 '운전자 바꿔치기'를 한 혐의 등으로 징역형의 집행유예를 확정받고 자숙 중이다.

olzllovely@sportschosun.com