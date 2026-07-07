이수지, 연이은 '강남 백화점' 목격담 해명…"지하 식품관만 갑니다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이수지의 백화점 목격담이 줄줄이 쏟아졌다.

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2PM 멤버들에게 잇달아 백화점에서 목격된 그는 "지하 식품관만 간다"며 뜻밖의 이유를 직접 밝혔다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에는 2PM 옥택연, 닉쿤, 장우영, 준케이, 황찬성이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 이수지는 황찬성과의 뜻밖의 인연을 먼저 꺼냈다. 그는 "찬성 씨는 길 가다가 개인적으로 한 번 봤다. 강남 백화점에서 봤다"고 말했다.

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이어 "그냥 지나가는데도 눈에 확 띄더라. '진짜 연예인이다' 싶었다"며 황찬성의 실물 분위기를 떠올렸다.

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이를 들은 탁재훈이 "왜 아는 척 안 했냐"고 묻자, 이수지는 "내가 초라해서"라고 답해 웃음을 안겼다.

하지만 목격담은 여기서 끝나지 않았다. 황찬성은 "사실 나도 다른 백화점에서 이수지 씨를 본 적 있다"고 밝혔고, 옥택연도 "나도 또 다른 백화점에서 봤다"고 거들었다.

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연이은 증언에 이상민은 "백화점만 다니는 거 아니냐"고 농담했고, 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

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이에 이수지는 즉각 해명에 나섰다.

그는 "정확하게 말씀드리겠다"며 "백화점마다 맛있는 탕수육이 있고, 딸기주스도 있고, 떡도 있다. 그래서 나눠서 간다"고 설명했다.

이어 붐이 "백화점 가면 지하만 가는 거냐"고 묻자, 이수지는 "무조건 지하 1층만 간다"고 답해 모두를 폭소하게 했다.

결국 이수지를 향한 '백화점 목격담'의 진실은 쇼핑이 아닌 백화점 지하 식품관 맛집 투어였던 셈. 예상 밖의 이유를 들은 출연진들은 웃음을 감추지 못했다.

narusi@sportschosun.com