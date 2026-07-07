'제5회 BSA' 문상훈 "원래 손 땀 많은데, 핸드프린팅 걱정"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 문상훈이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 정빛 기자] 문상훈이 첫 핸드프린팅 참석에 소감을 밝혔다.

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문상훈은 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 "원래 손에 땀이 많은데, 핸드프린팅 걱정된다"라고 했다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다.

신인남자예능인상 수상에 빛나는 문상훈은 '주관식당'을 통해 본인만의 편안하고 진솔한 템포로 시청자들의 마음에 깊이 스며들었다. 특히 첫 핸드프린팅 행사에 참석한 만큼, 기쁜 마음을 드러냈다.

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문상훈은 "원래도 손에 땀이 많이 나는데, 핸드프린팅 하는데 땀이 많이 나서 걱정이 된다"라고 소감을 밝혔다.

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그러면서 '주관식당'에 함께 출연했던 최강록에게 "삼촌, 덕분에 양복 입고 멋진 자리에 나왔다. 연락드리겠다"고 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com