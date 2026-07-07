'제5회 BSA' 이수지 "올해도 후보, 정이랑·지예은과 같이 올라 감사…그래도 뭐니뭐니해도 내가"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 이수지가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 이수지는 내년에도 핸드프린팅 행사에 참석하고 싶다는 소망을 전했다.

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이수지는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 "올해도 정이랑, 지예은과 후보에 올라서 감사한다"라며 "그래도 뭐니뭐니해도 제가 (핸드프린팅 행사에) 제일 잘 어울릴 것 같다"라고 했다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다.

이수지는 천의 얼굴로 매주 토요일 밤 큰 웃음을 선물하는 인물로, 명실상부 코미디 퀸으로 통한다. 지난해 여자예능인상 수상도 당연한 결과였다.

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이수지는 "저도 기안84 님처럼 다양한 분야에 계신 분들 뵙게 되면서, 그래도 잘 가고 있다는 생각이 든다"고 소감을 밝혔다.

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특히 지난해 심사위원 만장일치 몰표를 이끌어내더니, 올해도 여자예능인상 후보에 올랐다. 이수지는 "정이랑, 지예은 씨와 같이 후보에 올라서 누가 받아도 축하해줄 수 있을 것 같다. 감사드린다. 축제 분위기를 즐기는 마음으로 임하겠다"고 말했다.

내년 핸드프린팅 행사에 누가 올라오면 좋을 것 같냐는 질문에는 "뭐니뭐니해도 제가 제일 잘 어울릴 것 같다"라며 "내년에는 먼저 나와서 앞에서 찍겠다"라고 말해, 웃음을 샀다.

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제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com