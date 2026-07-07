'제5회 BSA' 미미 "이 자리에 내가 있는 게 맞나, 이 순간도 얼떨떨"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 미미가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 정빛 기자] 미미가 청룡 신인상을 받았던 영광의 순간을 다시 떠올리며, 핸드프린팅 행사에 참석한 소감을 밝혔다.

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미미는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 "이 자리에 내가 있는 게 맞나라는 생각이 든다"라며 "이 순간이 얼떨떨"이라고 했다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다.

무대 위에서는 카리스마 넘치는 아티스트로, 예능에서는 꾸밈없는 솔직한 매력으로 대체 불가한 에너지를 뿜어낸 미미는 '기안이쎄오'로 신인여자예능인상을 수상했다.

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특히 데뷔 10년 만에 처음으로 품에 안았던 신인상이 바로 청룡의 트로피라 의미가 남달랐을 것으로 보인다. 미미는 "제가 오자마자 들었던 생각이 '이 자리에 있는 게 맞나? 내가 어떻게 여기까지 왔나'라는 생각이었다. 이 순간 이 자리에 있는 것만으로도 얼떨떨했다"라고 소감을 밝혔다.

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미미는 신인상 수상 이후 인터뷰에서 "어제보다 오늘 1cm라도 성장하고 싶다"고 얘기하기도 했다. 이에 지난 1년 동안 가장 성장했다고 느끼는 부분과 관련해서도 언급했다.

미미는 "작년보다 일단 살이 빠졌다. 건강적으로 좀 더 잘 챙기려고 노력하고 있다. 어제보다 오늘 더 노력하는 삶이 제 목표다. 조금씩 이루고 있다"라며 "앨범 활동도 열심히 준비하는 중"이라고 말했다.

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제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com