'제5회 BSA' 이수지는 요염하게 드러눕고, 이광수는 모델처럼

7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에 참석한 이수지(왼쪽), 이광수. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이광수와 코미디언 이수지가 단독 포토타임을 가졌다.

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이광수와 이수지는 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 단독 포토타임을 갖고, 독특한 포즈로 시선을 모았다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다. 문상훈, 미미, 이수지, 기안84, 아이유, 주지훈, 염혜란, 이광수, 김민하, 추영우 등이 참석, 당시를 함께 떠올렸다.

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 이광수가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

특히 포토타임에서 미미, 기안84, 아이유가 앞으로 나와 단독 포토타임을 가져, 눈길을 끌기도 했다. 이에 이날 진행을 맡은 MC 박경림이 다른 수상자들에게 앞으로 나와 단독 포토타임에 더 욕심이 없느냐고 물었고, '악연'으로 남우조연상을 수상한 이광수가 번쩍 손을 들어 올렸다.

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그러고는 큰 키를 활용, 모델처럼 포즈를 뽐내 웃음을 샀다. 왜 번쩍 손을 들었냐는 질문에는 "귓가에서 '지금이야'라는 소리가 들렸다"라고 재치 있게 답변했다.

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 이수지가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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천의 얼굴로 명실상부 코미디 퀸으로 통하는 이수지도 단독 포토타임을 누리기 위해 앞으로 나왔다. 이후 냅다 드러누워 요염한 자세로 웃음을 자아내기도 했다.

제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com