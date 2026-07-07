'제5회 BSA' 염혜란, 아이유와 1년 만에 재회…"우리 딸내미 자랑스러워"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 염혜란이 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 염혜란이 '폭싹 속았수다'에서 모녀 관계로 호흡을 맞췄던 아이유와 1년 만에 재회한 소감을 전했다.

Advertisement

염혜란은 7일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅에서 "아이유 씨가 기특하고 예뻐서 '우리 딸내미'라고 자랑하고 싶다"라고 했다.

이날 행사에는 제4회 청룡시리즈어워즈 남녀주연상을 수상한 주지훈과 아이유, 남녀예능인상을 수상한 기안84와 이수지, 남녀조연상을 수상한 이광수와 염혜란, 남녀신인상 수상자 추영우와 김민하, 신인남녀예능인상을 수상한 문상훈과 미미가 참석해 자리를 빛냈다.

염혜란은 '폭싹 속았수다'에서 깊은 연기 내공으로 광례 역에 온기를 불어넣으며 작품의 완성도를 더했다. 그는 "오랜만에 많은 분들과 함께해서 떨리고 기분이 좋다. 딸내미(아이유)도 보고, 이광수 씨와도 예전에 '라이브'라는 드라마에서 같이 호흡을 맞춘 적 있었다"고 기쁨을 표했다.

Advertisement

이어 1년 만에 아이유와 재회한 소감에 대해 "너무나 타고난 배우이고, 자랑스럽다. 함께 연기 호흡을 맞출 수 있어서 영광이었다"며 "많이 기특하고 예뻐서 '우리 딸내미'라고 자랑하고 싶다"고 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편, 제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com