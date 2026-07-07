'제5회 BSA' 문상훈 "핸드프린팅, 손금 명줄이 짧더라…긴 명줄로 여기 또 오겠다"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 문상훈이 질문에 답하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 정빛 기자]문상훈이 손금의 '명줄'을 언급하며 다음 핸드프린팅을 기약했다.

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문상훈은 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 "핸드프린팅한 걸 보니 명줄이 짧더라"며 "그래도 긴 명줄로 이 자리에 또 오겠다"라고 했다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다.

신인남자예능인상 수상자에 빛나는 문상훈은 함께 참석한 수상자들 중 가장 '빠더너스'에 초대하고 싶은 사람을 꼽았다.

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이에 신인여자 예능인상을 수상한 미미는 손을 번쩍 들었고, 문상훈은 "모든 분이 영광이다. 미미 님께서 8월에 솔로 앨범 공개 예정이라 해서, 모시고 싶다는 말을 했다"라고 답했다. 그러자 미미도 "제가 꼬드겼다"라고 거들었다.

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핸드프린팅 이후 문상훈은 "핸드프린팅한 걸 보니, 제가 명줄이 좀 짧다. 그래도 열심히 하겠다. 긴 명줄로 이 자리에 또 오겠다는 생각이 들었다"라며 다음을 기약했다.

제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com