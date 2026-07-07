'제5회 BSA' 김민하 "배우로서 카메라 앞에 섰을 때가 가장 행복해"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 김민하가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김민하가 자신의 연기 원동력에 대해 이야기했다.

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김민하는 7일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅에서 "카메라 앞에 섰을 때가 가장 행복하다"면서 "연기를 사랑하는 마음이 제 큰 원동력"이라고 했다.

이날 행사에는 제4회 청룡시리즈어워즈 남녀주연상을 수상한 주지훈과 아이유, 남녀예능인상을 수상한 기안84와 이수지, 남녀조연상을 수상한 이광수와 염혜란, 남녀신인상 수상자 추영우와 김민하, 신인남녀예능인상을 수상한 문상훈과 미미가 참석해 자리를 빛냈다.

김민하는 '내가 죽기 일주일 전'에서 희완의 해맑았던 10대와 삶의 의미를 잃은 20대의 복잡한 감정을 밀도 있게 그려냈다. 지난해 감동의 수상소감을 남겼던 그는 "작년 수상소감 때도 말씀드렸듯이 저는 이야기의 다양성을 사랑한다. 카메라 앞에 섰을 때가 가장 행복하다"면서 "연기를 사랑하는 마음이 저의 큰 원동력이다. 또 저를 둘러싼 친구들과 가족들, 동료들도 모두 제 원동력이다"고 말했다.

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한편 제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며 KBS2를 통해 생중계된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com