'제5회 BSA' 추영우 "문짝남 중에서 난 무쌍, '문짝남 선배' 주지훈 형처럼 까맣다"

7일 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅. 추영우가 포즈를 취하고 있다. 용산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 추영우가 '문짝남' 라인에 합류한 소감을 밝혔다.

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추영우은 7일 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards) 핸드프린팅 행사에서 "나는 문짝남 중에서 무쌍"이라며 "선배 문짝남 주지훈 형처럼 저도 까맣다"라고 했다.

핸드프린팅 행사는 지난해 K-콘텐츠의 흥행을 이끈 제4회 청룡시리즈어워즈 수상자들이 한자리에 모여 전년도의 영광을 공식적으로 기록하는 자리다.

추영우는 '중증외상센터'에서 쟁쟁한 선배님들과 멋진 호흡을 보여준 데 이어, 네티즌들의 만장일치 표심까지 싹쓸이 하며 신인남우상 수상자가 됐다.

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특히 지난해 수상 이후, 벅찬 감동을 주체하지 못해서 새벽에 아주 감성 가득한 글을 남겨 화제가 되기도 했다.

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추영우는 "그 글처럼 작년 생각이 나서 한번 더 벅차 오른다. 책임감도 들고, 더 열심히 해야겠단 생각이 든다. 이런 뜻깊은 자리에 초대해주셔서 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다.

또 최근에는 추영우를 비롯, '문짝남' 배우 라인업이 점점 화려해지고 있다. 이날 선배 '문짝남' 이광수, 주지훈을 포함, 기안84는 물론, '문'씨 문상훈도 함께 했다.

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추영우는 자신만의 '문짝남' 매력으로 "저는 문짝남 중에서도 무쌍이다"라며 "그리고 저도 까맣고 주지훈 형도 까맣다"라고 답해, 흐뭇한 미소를 유발하게 했다.

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제5회 청룡시리즈어워즈 본 시상식은 7월 31일 오후 8시 30분, 인천 파라다이스시티에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com