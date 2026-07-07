넥슨, 8월 12일부터 '오버워치' 국내 PC 서비스 맡는다…사전 계정 연동 시작

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넥슨이 블리자드의 대표 FPS '오버워치' 국내 PC 서비스의 새 운영을 맡는다. 단순한 퍼블리싱을 넘어 한국 이용자를 위한 맞춤형 콘텐츠와 PC방 서비스 강화에 나서며 국내 서비스 경쟁력을 한층 끌어올린다는 계획이다.

넥슨은 7일 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 팀 기반 슈팅 게임 '오버워치'의 국내 PC 서비스를 오는 8월 12일 시즌4 업데이트와 함께 정식 개시한다고 밝혔다. 이에 앞서 이용자들이 기존 플레이 데이터를 그대로 이어갈 수 있도록 8월 11일까지 사전 계정 연동 이벤트도 진행한다.

2016년 출시된 '오버워치'는 개성 넘치는 영웅과 팀플레이 중심의 전투를 앞세워 글로벌 대표 FPS 가운데 하나로 자리매김했다. 넥슨은 국내 퍼블리셔로서 한국 시장에 특화된 라이브 서비스와 사업 운영을 맡고, 블리자드와의 협력을 통해 국내 이용자 맞춤형 콘텐츠와 PC방 서비스를 확대할 예정이다.

Advertisement

사전 계정 연동은 공식 이벤트 페이지에서 넥슨 계정 로그인 후 본인 인증을 거쳐 본인 명의의 배틀넷 계정을 연결하면 된다. 연동을 완료하면 기존 계정에서 보유한 스킨과 스프레이 등 꾸밈 아이템은 물론 게임 내 재화와 경쟁전 기록, 각종 진척도까지 모두 유지된다. 정식 서비스 이후에는 기존 배틀넷 런처뿐 아니라 넥슨닷컴과 넥슨플러그를 통해서도 게임을 즐길 수 있다.

Advertisement

넥슨은 사전 계정 연동을 완료하고 정식 서비스 전까지 연동 상태를 유지한 이용자에게 다양한 보상도 제공한다. 전설 스킨 4종을 확정 획득할 수 있는 '넥슨의 전설 전리품 상자'와 신규 전설 스킨 '스플래시 서퍼 D.Va', 신화 프리즘 20개를 지급한다. 여기에 '넥슨마리' 프로필 카드와 플레이어 아이콘, 전설 전리품 상자 5개, 특별 플레이어 칭호도 함께 제공할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com