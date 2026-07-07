[인터뷰①] 나홍진 감독 "'황해'·'곡성' 이어 '호프'도 러닝타임 156분…나도 전혀 몰랐다"

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 나홍진 감독이 영화 '호프'의 러닝타임이 전작 '황해', '곡성'과 같은 줄 몰랐다고 밝혔다.

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나홍진 감독은 7일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저도 전작들과 러닝타임이 같은 줄 모르고 있었다"며 "어떤 분들은 숫자 156에 대한 집착이라고 하시는데, 그건 절대 아니다"라고 했다.

15일 개봉하는 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

2016년 '곡성' 이후 10년 만에 스크린에 돌아온 나 감독은 "떨린다"면서 "이 영화를 처음 만들 때 순도 높은 장르 영화로 밸런스를 옮겨오고 싶었다. 이제는 국내시장만을 생각할 수 있는 시기가 아닌 것 같다. 그 외 시장을 생각하고 영화를 만들지 않으면 위험해질 것 같았다. 또 한국 관객들의 특징이 한 작품 안에 다양한 장르가 섞여있는 걸 좋아하지 않나. 만약 일반적인 한국 영화의 구조를 기대한 분이라면, 저희 영화가 조금은 낯설 수 있다"고 말했다.

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이어 작품 제목인 '호프'의 의미에 대해 "앞에 2시간 20분 동안 영화에서 폭력과 비극을 보여줬다"면서 "마지막 10분은 에필로그 같기도 하겠지만, 이건 다른 개념의 요약과 정리라고 봐주면 감사하겠다"고 전했다.

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특히 나 감독의 영화 '황해', '곡성', '호프'는 모두 러닝타임이 156분으로 동일하다. 이에 영화 팬들은 "나홍진 감독은 완벽주의자", "좋은 말로 변태 같다"라며 감탄을 금치 못했다. 나 감독은 "어떤 분들은 숫자 156에 대한 집착이라고 하는데, 그건 절대 아니다. 제 안에 리듬이라는 게 있는 건지 모르겠는데 저도 깜짝 놀랐다. 우선 '황해', '곡성'의 러닝타임이 같다는 것도 모르고 있었다. 영화 심의내기 전에 조감독님이 와서 세 작품의 러닝타임이 모두 똑같다고 해서 놀랐다. 다음 작품부턴 (러닝타임의 규칙을) 한 번 깨보겠다"고 웃으며 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com