6주년 맞은 '애니팡4', 이용자 감사 '여름 농장' 이벤트 실시

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출시 6주년을 맞은 장수 모바일 퍼즐게임 '애니팡4'가 이용자들을 위한 여름맞이 이벤트를 선보인다.

위메이드플레이는 7일 모바일 퍼즐게임 '애니팡4'의 서비스 6주년을 기념해 오는 21일까지 '여름 농장' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'여름 농장'은 애니팡 프렌즈와 함께 과일 농장을 가꾸는 콘셉트의 시즌 이벤트다. 퍼즐 플레이를 통해 획득한 삽으로 씨앗을 심고 포도와 사과 등을 재배하는 미니게임과 수확 점수에 따라 다양한 경품에 응모할 수 있는 이벤트가 함께 진행된다.

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농장 콘텐츠는 파종과 물 주기, 비료 주기, 수확 등 농장을 직접 운영하는 재미를 간단한 터치 조작으로 구현했으며, 다양한 연출 효과를 더해 몰입감을 높였다. 수확 이후에는 획득한 응모권으로 삼성 AI 로봇청소기와 다이슨 에어랩, 아이스크림 교환권, 게임 아이템 등 다양한 경품 이벤트에도 참여할 수 있다. 총 103명의 이용자에게 경품이 제공되며, 과일을 많이 재배할수록 중복 응모도 가능하다.

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위메이드플레이 이경민 '애니팡4' PD는 "여름 농장 이벤트는 이용자들에게 감사의 마음을 전하기 위해 4년째 이어오고 있는 대표 시즌 행사"라며 "최근 월간 퍼즐 업데이트 규모를 200개까지 확대한 데 이어 하반기에도 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

2018년 출시된 '애니팡4'는 시리즈 최초로 3D 스타일의 애니팡 프렌즈와 새로운 퍼즐 플레이를 도입한 작품이다. 6년 동안 외산 모바일 퍼즐게임과의 경쟁 속에서도 꾸준한 서비스를 이어오며 국내 대표 캐주얼 퍼즐게임으로 자리매김했다. 현재까지 약 8400개의 퍼즐 스테이지를 서비스하고 있으며, 월평균 약 14만 명의 이용자가 게임을 즐기고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com