[SC인터뷰] "좋은 배우로 성장하겠다"…'최민식 제자' 된 최현욱, '맨 끝줄 소년'으로 배운 것(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최현욱(24)이 '맨 끝줄 소년'을 촬영하면서 연기에 대한 소중함을 다시 깨달았다.

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지난달 26일 공개된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수가 강의실 맨 끝줄 소년의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마로, 장명우 작가가 극본을, '괜찮아 사랑이야', '우리들의 블루스'의 김규태 감독이 연출을 맡았다.

넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

최현욱은 강의실 맨 끝줄에 앉아 허문오(최민식)를 뒤흔드는 의문의 학생 이강 역을 맡았다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 작품 공개 소감에 대해 "작년 여름에 찍었던 작품이 공개되니까 마음이 후련하고 기분이 좋다"고 밝혔다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "최현욱이란 사람이 아닌, 오로지 이 캐릭터의 접근 방식을 고민해 봤다"며 "어렸을 때부터 존경해 왔던 선배들이 눈앞에 계셔서 캐릭터로서 이입을 하려고 했다"고 말했다.

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대선배인 최민식과 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 최현욱은 "어렸을 때부터 최민식 선배가 출연하신 영화를 많이 봤다. 선배는 늘 아우라를 가지고 계시지만, 실제로 눈 마주치면서 대화를 해보니 더 존경심을 갖게 되더라. 연기 세월도 워낙 오래되시기도 했고, 저 또한 선배처럼 연기를 오래 해보고 싶다는 생각이 들었다. 매번 선배를 볼 때마다 '어떻게 하면 저 상황에서 저렇게 하실 수 있지'하고 감탄만 하게 된다"고 답했다.

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그러면서 "선배를 옆에서 바라보는 후배로서 경이로움을 느꼈다. 한 사람이 이야기를 하는데도, 역시 대배우는 다르다고 느낀 게 선배의 얼굴에서 여러 얼굴이 보이더라. 소년미도 가지고 계시고, 어쩔 때는 어른으로서 저에게 말씀을 하시고, 장난꾸러기의 모습도 있으시다. 그런 선배의 모습을 보면서 감명을 받았다"고 강조했다.

또 촬영하면서 가장 기억 남았던 일화에 대해 "제가 먹는 걸 좋아하는데, 최민식 선배랑 입맛이 비슷하다고 들어서 좀 설??? 선배와 둘만의 식사 자리가 있었다고 하기보다, 현장에 같이 계셨던 PD님들과 제작사 관계자 분들과 함께 맛있는 식사를 했다"며 "나중에 기회가 된다면 제가 한 번쯤 살 수 있도록 허락해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

사진 제공=넷플릭스

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최현욱은 극 중 진경과 키스신을 선보여 화제를 모았다. 최현욱은 2002년생, 진경은 1972년생으로 두 사람의 나이 차는 30세다. 그는 "현숙과 강이의 키스신은 문오의 상상에서 비롯된 신이기 때문에 충분히 그럴 수 있다고 생각했다. 문오는 상상의 나래를 마음껏 펼치는 인물이지 않나. 그래서 (진경과의) 키스신, 베드신에 대한 납득에 큰 어려움이 없었다. 스토리 흐름 상 충분히 그럴 수 있는 대본이었다고 생각했다"고 말했다.

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워낙 대선배인 만큼, 촬영하면서 부담을 느끼지 않았는지 묻자 최현욱은 "촬영 전부터 진경 선배와 감독님과 이야기를 많이 나눴다"며 "선배와 나이차가 나긴 하지만, 합을 맞추는 과정에서 어려움은 없었다. 어떻게 하면 시청자 분들이 문오의 상상 신을 보셨을 때 이입을 하실 수 있을지에 대해서만 신경 썼다"고 답했다. 이어 함께 호흡을 맞춘 선배 진경을 향해 "촬영하면서 진경 선배가 너무 편하게 대해주셔서 저도 그에 맞춰서 따라갔다"며 "다시 한번 진심으로 감사드린다"고 인사를 전했다.

넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

최현욱은 지난해 SNS 계정 게시물 업로드와 관련해 논란에 휩싸인 바 있다. 이에 그는 "반성을 정말 많이 했고, 촬영하면서 만난 좋은 선배들도 계셔서 책임감을 가지고 임하게 됐다. 앞으로 절대 그런 일 없이 시청자 분들에게 몰입감을 드리고 싶은 마음이 크다"며 "저 역시 일을 좋아하는 마음이 점점 커지고 있다. 열심히 해서 좋은 배우로 성장하고 싶고, 사람으로서도 나아가고 싶다"고 다짐했다.

극 중 이강처럼 타인의 성공에 부러움을 느낀 경험이 있는지 묻자, 최현욱은 "저는 스스로에게 답을 찾는 편이지, 남을 깎아내리면서 답을 찾은 적이 없다. 주변 동료들이 좋은 작품을 만나 이름을 알리게 되면 축하를 해주고 싶다"며 "보통은 '어떻게 하면 더 잘할 수 있지?', '어떻게 하면 시청자 분들에게 공감을 살 수 있지?' 하면서 답을 찾으려고 한다"고 말했다.

끝으로 '맨 끝줄 소년'이 글로벌 시청자들의 사랑을 받게 되면서, 최현욱의 전작 '약한영웅 Class1'(이하 '약한영웅')도 또다시 역주행 중이다. 그는 "'약한영웅'을 3~4년 전에 찍었는데, 이렇게 계속 회자되고 있는 작품을 만나는 게 쉽지 않지 않나. 당시 (박)지훈이 형과 (홍)경이 형과 열정과 패기를 갖고 치열하게 찍었던 작품인데, 이렇게 잘 될 줄 몰랐다. 요즘 하는 일이 있고, 바빠서 자주 연락하지 못하지만 그래도 서로 다르면서도 비슷한 부분이 있다. 저희 다 연기를 좋아하기 때문에 별 이야기를 나누지 않더라도 느껴지는 게 있다. 그런 변함없는 마음가짐을 통해 정말 감사한 마음을 느끼고 있고, 이 일을 하고 있다는 게 저에게 큰 행운인 것 같다"고 애정을 드러냈다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com