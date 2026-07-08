[공식] 유해진X박해일X이민호 '암살자(들)' 토론토영화제 간다..갈라 섹션 초청

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 제51회 토론토국제영화제를 장식할 예정이다.

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'암살자(들)'이 오는 9월 10일부터 20일까지 개최되는 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되며 개봉 전부터 화제를 모으고 있다.

토론토영화제는 칸, 베를린, 베니스와 함께 세계 4대 영화제 중 하나로 손꼽히는 국제 영화제다. '암살자(들)'이 이름을 올린 갈라 프레젠테이션 섹션은 2025년 개봉작 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독), 2024년 개봉작 '하얼빈(우민호 감독), 2024년 개봉작 '보통의 가족'(허진호 감독), 2023년 개봉작 '콘크리트 유토피아'(엄태화 감독), 2023년 개봉작 '밀수'(류승완 감독), 2022년 개봉작 '헌트'(이정재 감독) 등 대중성과 작품성을 두루 갖춘 국내 화제작들이 초청되어 뜨거운 반향을 이끌어냈던 대표 메인 섹션이다. 영화제를 찾는 관객들을 대상으로 특별 게스트들과 함께하는 상영회인 만큼, 올해도 글로벌 관객들의 이목이 집중되고 있다.

특히, 허진호 감독은 2012년 '위험한 관계', 2023년 '보통의 가족'에 이어 이번 '암살자(들)'로 동일 섹션에만 세 번째 초청되는 쾌거를 이루며 전 세계 영화계에 탁월한 연출력을 다시 한번 입증하게 됐다.

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'암살자(들)' 초청 소식을 알린 토론토국제영화제 집행위원장 카메론 베일리는 "우리가 가장 사랑하는 영화감독 중 한 명인 허진호 감독이 뛰어난 연출력으로 풀어낸, 한국 역사 속 충격적인 한 장(章)을 다룬 역동적인 이야기다. 유해진, 박해일, 이민호가 이끄는 출연진의 연기 또한 환상적이다"며 이유를 밝혔다.

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'암살자(들)'은 한국 현대사의 남겨진 기록과 의문에 영화적 상상력을 더한 치열한 미스터리 추적극으로 기대를 모은다. 유해진, 박해일, 이민호 등 국내를 대표하는 배우들이 밀도 높은 연기와 강렬한 흡인력을 선보일 전망이다. 여기에 '서울의 봄' '남산의 부장들' 등 굵직한 역사적 사건을 통찰력 있는 이야기로 선보여온 제작사 하이브미디어코프를 필두로 웰메이드 제작진이 의기투합했다. 이모개 촬영감독, 이성환 조명감독, 김병한 미술감독, 정재훈 VFX 수퍼바이저 등 국내 최정상급 마스터들이 참여해 작품의 완성도를 최고조로 끌어올린 만큼, 개봉 전부터 영화계 안팎의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 추석 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com