컴투스, KBO 올스타전 달군다…홈런더비부터 팬 체험까지 '야구 축제' 총출동

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컴투스가 KBO 올스타전 현장을 자사 대표 야구 게임 브랜드로 물들인다.

홈런더비를 비롯해 팬 체험 부스, 참여형 이벤트 등 경기장 안팎에서 다양한 프로그램을 마련하며 야구팬들과의 접점을 넓힌다.

컴투스는 8일 국내 대표 야구 축제인 '2026 신한 SOL KBO 올스타전'의 공식 스폰서로 참여, 10~11일 서울 잠실야구장 일대에서 다양한 현장 이벤트를 운영한다고 밝혔다.

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가장 눈길을 끄는 프로그램은 10일 퓨처스 올스타전 종료 후 열리는 '컴투스프로야구 홈런더비'다. 올해 홈런더비에는 팬 투표로 선정된 김도영(KIA), 양의지(두산), 박준순(두산), 오스틴(LG), 강백호(한화), 문현빈(한화), 김주원(NC), 허인서(한화) 등 8명의 장타자들이 참가해 최고의 홈런 타자를 가린다.

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올해는 새로운 시상 부문도 추가됐다. 예선 종료 후 1분간 추가 기회가 주어지는 '컴프야 피버타임'에서 가장 많은 홈런을 기록한 선수에게는 '컴프야상'이 수여된다. 우승 타자의 홈런 생산을 도운 배팅 투수에게는 '홈런 메이커상'을 시상해 색다른 재미를 더했다.

경기장 밖에서도 팬들을 위한 즐길 거리가 이어진다. 잠실종합운동장 팬 페스트존에는 '컴투스프로야구 부스'를 상설 운영한다. 현장을 찾은 관람객들에게 대형 부채와 쿨패치, 게임 쿠폰으로 구성된 여름 굿즈 패키지를 제공하며, 부채에는 응원 문구를 직접 적을 수 있는 '치어풀 존'도 마련해 팬 참여를 유도한다.

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게임 쿠폰은 '컴투스프로야구2026'과 '컴투스프로야구V26'에서 사용할 수 있으며, 쿠폰에 포함된 럭키드로우 스크래치를 통해 시리즈 모델 선수들의 친필 사인볼을 받을 수 있는 이벤트도 함께 진행된다.

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관중 참여형 이벤트도 준비했다. 경기 중 이닝 교대 시간에는 전광판에 등장하는 '컴투스프로야구V26' 선수의 이름을 박자에 맞춰 외치는 '컴투스프로야구 리듬 게임'이 열린다. 이벤트 참가자들에게는 다양한 경품이 제공될 예정이다.

컴투스는 '컴투스프로야구' 시리즈를 통해 국내 모바일 야구 게임 시장을 대표하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 매년 KBO 올스타전 스폰서십을 비롯한 다양한 현장 마케팅을 이어가며 실제 야구와 게임을 연결하는 팬 경험 확대에도 힘을 쏟고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com