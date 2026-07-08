'동궁' 조승우 "대세 남주혁·노윤서와 호흡…안 할 이유 없었다"

8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 조승우. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조승우가 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 출연하게 된 이유를 밝혔다.

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조승우는 8일 서울 영등포구 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회에서 "최정규 감독님과는 세 번째 작품이고, 대세배우인 남주혁 씨 노윤서 씨와 함께 하고 싶었다"라고 했다.

17일 공개되는 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

조승우는 구천과 생강을 궁으로 불러들인 왕을 연기했다. 그는 "캐릭터의 이름이 따로 없고 그냥 '왕'이라고 해서, '아, 내가 왕을 할 수 있겠구나' 싶었다. 처음 대본을 읽어봤는데, 다양한 소재가 담겨있더라. 왕과 대비의 관계성도 있고, 장르적으로도 오컬트와 액션, 판타지가 절묘하게 섞여있다고 생각했다"고 밝혔다.

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이어 처음 작품을 제안 받았던 당시를 떠올리며 "제가 배우들 중 가장 늦게 캐스팅이 되었다. 감독님한테 캐스팅을 여쭤보니 남주혁 씨와 노윤서 씨, 장영남 선배가 한다고 해서 안 할 이유가 없었다. 요즘 대세 배우들 옆에 묻어가는 것도 괜찮지 않나. 감독님과는 '마의', '이상 그 이상', '동궁'까지 세 번째 작업이다. 항상 감독님을 그리워하고 있었는데, 대본을 주셔서 흔쾌히 했다. 또 '하류인생'이란 영화에서 저도 그렇고 촬영감독님도 막내였는데, 이번 작품에서 다시 만나게 돼 의미 있었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com