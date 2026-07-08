'동궁' 노윤서 "첫 사극 도전? 생소하지만, 직접 부딪혀보고 도전해 보고 싶었다"

8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 노윤서. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노윤서가 넷플릭스 시리즈 '동궁'을 통해 처음으로 사극 장르에 도전한 소감을 전했다.

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노윤서는 8일 서울 영등포구 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회에서 "저에겐 생소한 장르이지만, 한번 부딪혀보고 도전해 보고 싶었다"라고 했다.

17일 공개되는 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 분했다. 처음으로 사극에 도전한 그는 "사실 저에게 사극과 판타지란 장르가 생소하고 새로웠다. 그 점을 떠나 스토리만 봤을 때도 어떻게 구현될지 상상력을 자극했고, 그 부분이 흥미로우면서 기대도 됐다. 또 생강은 굉장히 능동적이면서 진취적인 캐릭터여서 멋지다고 생각했다"면서 "이렇게 긴 호흡 작품의 첫 주연이기도 하고, 사극도 처음이어서 직접 부딪혀보고 도전해 보자는 마음으로 임했다"고 밝혔다.

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이어 연기하면서 가장 어려웠던 점에 대해 "사극 발성이 어려웠다. 자세도 꼿꼿하게 유지하고 말하는 게 익숙지 않았는데, 시간이 지날수록 점점 더 자연스러워졌다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com