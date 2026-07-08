'리니지W'에서 '아덴 축제' 시작…신규·복귀 지원부터 TJ 쿠폰까지 성장 혜택 확대

엔씨의 MMORPG '리니지W'가 신규·복귀 이용자와 기존 이용자 모두를 위한 성장 지원 이벤트 '아덴 축제'를 시작한다.
빠른 캐릭터 육성과 장비 지원은 물론, TJ 쿠폰까지 지급하며 이용자들의 성장 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 엔씨는 8일 '리니지W'에서 '아덴 축제' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트에서는 신규 및 복귀 이용자를 위한 성장 지원이 핵심이다. 이용자는 100아데나(게임 내 재화)로 '복귀 지원 상자Ⅰ'을 구매할 수 있으며, 상자에는 '아덴 축제 스토리 패스', '강화된 진화의 장비 상자', '아덴 축제 가호' 등 캐릭터 육성에 필요한 다양한 아이템이 담겼다.
'아덴 축제 스토리 패스'를 사용하면 캐릭터를 즉시 80레벨까지 성장시킬 수 있다. '강화된 진화의 장비 상자'는 클래스에 맞는 '+8 진화의 무기'를 선택할 수 있는 무기 상자와 '+6 진화의 방어구' 6종으로 구성돼 성장 초반 전투력을 빠르게 끌어올릴 수 있도록 지원한다. 여기에 '아덴 축제 가호'를 적용하면 공격력과 명중, 방어력, 경험치 획득량 등 다양한 능력치가 향상된다.
기존 이용자를 위한 성장 콘텐츠도 마련했다. 시즌 패스를 통해 게임 내 미션을 완료하면 단계별 보상으로 '찢어진 아덴 축제 증서'를 획득할 수 있다. 모은 증서는 '아덴 축제 증서'로 제작할 수 있으며, 이를 활용해 '영웅·전설 변신·마법인형 도전권'과 '최고급 성장의 물약' 등 다양한 보상으로 교환할 수 있다. '찢어진 아덴 축제 증서'는 필드 사냥을 통해서도 획득 가능해 플레이 과정에서 자연스럽게 이벤트에 참여할 수 있다.
이와 함께 엔씨는 모든 이용자에게 'TJ 쿠폰'도 지급한다. 이용자는 오는 8월 12일까지 TJ 쿠폰을 사용해 파괴된 무기와 방어구를 복구할 수 있어 장비 복구에 대한 부담을 덜 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com