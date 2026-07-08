남주혁 "군대에서 '동궁' 대본 처음 읽어…이 한 몸 불사르고 싶었다"

8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남주혁. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남주혁이 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 참여하게 된 이유를 전했다.

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남주혁은 8일 서울 영등포구 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회에서 "군대에 있을 때 처음 대본을 받아봤다"며 "작품에 참여하게 되면 이 한 몸 불사질러 구천을 만들어보고 싶었다"라고 했다.

17일 공개되는 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

남주혁은 현실 세계와 귀의 세계를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 구천으로 변신했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "군대에 있을 때 처음 대본을 받았다. 군대에 있으면 상상력을 많이 펼칠 수 있는 순간들이 많다"며 "그런 공간에서 대본을 읽다 보니 너무나 도전해 보고 싶더라. 귀의 세계가 어떻게 표현될지 궁금했고, 궁 안에서 일어나는 미스터리한 일들이 물 흐르듯 흘러가는데 그 내용을 쫓아가니까 재밌더라. 이 작품에 참여하게 되면 이 한 몸 불사질러 구천을 만들어보고 싶었다"고 밝혔다.

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이어 강도 높은 액션 신에 대해선 "액션은 연습만이 답이었다. 촬영하기 전에도, 촬영 중에도 계속 액션스쿨에 가서 합을 맞춰봤다. 몸이 익숙해지다 보니 현장에서는 더 자연스럽게 연기할 수 있었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com