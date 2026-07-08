'동궁' 최정규 감독 "대본 재밌었다…매력적인 세계관과 인물들에 빠져들어"

8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 조승우, 최정규PD, 노윤서, 남주혁. 여의도=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 최정규 감독이 넷플릭스 시리즈 '동궁'을 연출하게 된 배경을 전했다.

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최정규 감독은 8일 서울 영등포구 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '동궁' 제작발표회에서 "대본이 재밌었고, 작가님들과 이야기를 나눌수록 작품을 만들면 재밌겠단 생각이 들었다"라고 했다.

17일 공개되는 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다.

최 감독은 작품을 연출하게 된 계기에 대해 "우선 대본이 재밌었다. 처음에 작가님들과 이야기를 나눴는데, 이야기를 나눌수록 작품을 만들면 재밌겠단 생각이 들었다. 매력적인 세계관과 인물들에 빠져들었다"고 말했다.

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이어 귀의 세계와 현실 세계를 함께 담아내기 위해 연출에 중점을 둔 부분도 이야기했다. 최 감독은 "두 세계관이 직관적으로 구분됐으면 했다. 컬러감도 그렇고, VFX에만 의지하기보단 최대한 저희가 할 수 있는 걸 하려고 했다. 같은 장소이지만, 계절을 다르게 해서 찍었다. 또 같은 공간에 두 세트장을 짓거나 쉽게 구분할 수 있게 하려고 노력했다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com