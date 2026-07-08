아마추어 e스포츠 최대 무대 열린다…대통령배 KeG, 17일부터 전국 대표 선발전

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국내 아마추어 e스포츠 최고의 무대인 대통령배 KeG가 올해도 전국 대표 선발전에 돌입한다.

지난 20년간 수많은 프로 선수를 배출한 대표적인 등용문인 만큼, 올해 역시 전국의 아마추어 강자들이 지역의 명예를 걸고 경쟁을 펼칠 전망이다. 한국e스포츠협회는 8일 '제18회 대통령배 아마추어 e스포츠 대회(KeG)' 지역 대표 선발전이 오는 17일부터 전국 각 지역에서 순차적으로 열린다고 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하는 대통령배 KeG는 지역 e스포츠 균형 발전과 아마추어 선수 육성을 목표로 2007년 출범한 국내 최초의 전국 단위 아마추어 e스포츠 대회다. 2009년 대통령배로 승격된 이후 정부가 참여하는 전국 단위 아마추어 e스포츠 대회 가운데 유일하게 20년 가까이 명맥을 이어오며 국내 e스포츠 생태계의 중요한 기반 역할을 해왔다.

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그동안 약 3만 7000명의 아마추어 선수가 KeG 무대를 밟았고, 이 가운데 180여 명이 프로 선수로 성장했다. 지난해에도 '리그 오브 레전드' 종목에서 9명, 'FC 온라인' 종목에서 2명이 프로 무대에 진출하며 KeG가 신인 발굴의 산실이라는 점을 다시 한번 입증했다.

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올해 대회는 지난해와 마찬가지로 '이터널 리턴', '브롤스타즈', 'FC 온라인', '리그 오브 레전드' 등 4개 종목이 정식 종목으로 운영된다. 여기에 전략 종목으로 '뿌요뿌요 e스포츠'가 새롭게 합류했다. 특히 '뿌요뿌요 e스포츠'는 2026년 아이치-나고야아시안게임 정식 종목으로 채택된 만큼, 국내 저변 확대와 선수층 발굴에도 의미 있는 무대가 될 것으로 기대된다.

전국 결선에 출전할 지역 대표 선발전은 17일 제주특별자치도를 시작으로 8월 2일까지 전국 지방자치단체별로 진행된다. 지역별 여건에 따라 온라인 또는 오프라인 방식으로 개최되며, '이터널 리턴' 1개 팀, '브롤스타즈' 1개 팀, '리그 오브 레전드' 1개 팀, 'FC 온라인' 개인전 2명의 대표 선수를 선발한다. 전략 종목인 '뿌요뿌요 e스포츠'는 별도의 온라인 예선을 통해 오는 19일 전국 결선 진출자 8명을 가린다.

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지역 대표들이 모두 모이는 전국 결선은 8월 15~16일 이틀간 경북 경주실내체육관에서 열린다. 종합 우승 지역에는 우승 트로피와 함께 대통령상이 수여되며, 정식 종목 우승 지역에는 문화체육관광부 장관상이 주어진다. 'FC 온라인' 종목 상위 입상자 2명에게는 'FC 온라인 퓨처스 리그(FFL)' 본선 8강 직행 시드도 제공된다. 총상금 규모는 2550만원이다.

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KeG는 단순한 아마추어 대회를 넘어 지역 e스포츠 활성화와 미래 프로 선수 발굴을 동시에 책임지는 국내 대표 플랫폼으로 자리 잡았다. 올해 역시 전국 각지에서 모인 유망주들이 자신의 가능성을 증명하며 새로운 스타 탄생을 예고하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com