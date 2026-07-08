뮤직카우, 400억 규모 음원 IP 펀드 추진…조각투자 장외거래소 초기 활성화

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[스포츠조선 백지은 기자] 뮤직카우가 문화 금융의 새 장을 연다.

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뮤직카우의 금융사업 전담법인 뮤직카우인베스트(이하 뮤직카우)는 최근 신한투자증권과 음원 IP 인수 및 전략적 파트너십을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 뮤직카우가 음원 가치평가 및 우량 IP 소싱 역량을 기반으로 상품성 있는 인수 대상 음원 IP를 선별하고 신한투자증권이 프로젝트펀드 GP로 나서 음원 IP펀드를 결성, 시장의 성패를 좌우할 수 있는 상품성 있는 우량 기초 자산을 확보해 장외거래소 초기 활성화를 주도한다는.

양사는 약 400억원 규모의 음원 IP 펀드 1호를 결성해 우량 음원 IP를 확보하고 이를 뮤직카우를 통해 조각투자 상품으로 발행, 장외거래 플랫폼에서 유통한다. 하반기 중 음원 IP 매입을 완료하고 거래소 개장 이전까지 조각투자 상품 발행을 마무리하는 것이 1차 목표다.

음원 IP 인수부터 조각투자 상품 발행과 유통, 회수를 통한 재투자로 이어지는 순환구조가 구축되면 조각투자 및 STO 생태계 조기 활성화에 강력한 모멘텀을 제공할 수 있고 자금 조달에 어려움을 겪는 문화 산업 전반에 대규모 자금을 수혈하는 생산적 문화 금융 실현이 가능하다. 양사는 이를 음원제작사, 플랫폼, 저작권 보유사 등과의 협업모델을 단계적으로 확대하고 1호 펀드 성과를 바탕으로 투자 대상을 확대해 1000억원 이상 규모로 확대한 컨티뉴에이션 펀드 장기 로드맵을 구축할 예정이다.

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뮤직카우 관계자는 "뮤직카우가 가지고 있는 음원 IP 소싱 및 평가 역량과 신한투자증권의 IB 역량이 결합하면 조각투자 및 STO 생태계의 조기 안착에 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "이번 음원 IP 인수 프로젝트가 문화산업계에 건강한 자본을 공급해 창작 생태계를 활성화하는 음악투자 본연의 순기능을 증명하는 계기가 될 것이라 생각한다. 투자자에겐 매력적인 우량 자산을 공급하고, 문화산업에는 자금 순환의 활력을 불어넣어 새로운 금융 시장의 모범적 상생 모델을 만들겠다"고 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com