'몬길: STAR DIVE', 여름 시즌 승부수…신규 콘텐츠·편의성 개선으로 이용자 공략

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여름은 게임 시장의 최대 성수기라고 할 수 있다.

학생들의 방학과 휴가 시즌이 맞물리며 이용자 유입이 늘어나는 시기인 만큼 주요 게임사들도 대규모 업데이트 경쟁에 나선다.

넷마블은 '몬길: STAR DIVE'의 여름 시즌 업데이트를 통해 신규 콘텐츠와 편의성 개선을 동시에 선보이며 이용자 잡기에 나섰다. 넷마블은 8일 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'의 1.2 버전 대규모 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

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가장 큰 변화는 오는 29일까지 진행되는 여름 특별 이벤트 '잊지 못할 첫 여름, 서머 다이브!'다. 신규 맵 '서머레인'을 무대로 워터 슬라이드와 외나무다리 미니게임 등 여름 축제 분위기를 담은 다양한 콘텐츠를 마련해 기존 전투 중심 플레이에서 벗어난 색다른 재미를 제공한다.

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여름 콘셉트의 신규 5성 캐릭터도 추가됐다. 땅속성 지원형 캐릭터 '프란시스: 서머 다이브!'와 불속성 난투형 캐릭터 '베르나: 서머 다이브!'가 새롭게 합류하며 파티 조합과 전투 전략의 선택지를 넓혔다.

보상도 대폭 강화했다. '서머 스페셜 7일 선물 이벤트'와 '서머 대축제 미션 이벤트'를 통해 최대 100개 이상의 소환권과 다양한 게임 내 재화를 획득할 수 있도록 했다. 신규 캐릭터를 보다 부담 없이 육성하고 체험할 수 있도록 성장 지원에도 힘을 실었다.

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이번 업데이트에서 눈길을 끄는 부분은 편의성 개선이다. 새롭게 도입된 '필드 파견' 시스템은 이용자가 보유한 캐릭터를 특정 지역에 보내 몬스터링 수집과 채집, 채광 등을 자동으로 진행할 수 있도록 지원한다. 반복적인 파밍 부담을 줄이고 성장 효율을 높여 최근 RPG 이용자들이 중요하게 여기는 '플레이 피로도 완화'에 초점을 맞춘 업데이트다.

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전설 몬스터 '레기눌라'의 몬스터링도 추가됐다. 레기눌라는 전용 링크체인 스킬을 사용하며 장착 시 캐릭터와 함께 전투에 직접 참여하는 것이 특징이다. 이 밖에도 몬스터링 특성 변경 및 승급 기능, 돌연변이 몬스터링 합성 성공 확률 조정, 토벌 콘텐츠 상위 단계 추가 등 이용자 의견을 반영한 개선 사항도 함께 적용됐다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com