"재료비만 1억" 이태성, 그림에 미쳤다…십수년간 작품 3000천 점 '전문가급'

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이태성이 그림에 대한 남다른 열정을 고백하며 1년 재료비만 최대 1억 원에 달한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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8일 MBN '속풀이쇼 동치미' 측은 "이태성, 그림에 중독돼 재료비만 1년에 1억 가까이?! '더 좋은 재료를 사고 싶었어요'"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 이태성은 "그림 작업에 중독됐다. 십몇 년 동안 전시회에 출품한 작품만 3,000점이다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 MC들은 "1년에 300점, 한 달에 30점은 그린 셈"이라며 놀란 뒤, "그 정도면 중독이 아니라 전문가다"라고 했다.

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이에 이태성은 "시작은 중독이었다"며 "색이 칠해지는 것에서 카타르시스를 느꼈다. 또 잘하고 싶은데 잘하는 방법이 뭘까 계속 고민하게 됐다"고 말했다.

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이어 "그러다 보니 더 좋은 재료를 사고 싶어졌다"며 "업그레이드의 중독이 되는 거다"라고 밝혔다.

MC 김용만은 "돈 투자가 많을 것 같다"라고 물었고, 이태성은 "1년에 물감과 캔버스 등 재료비만 7천만 원에서 1억 원 정도 들어간다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이태성은 "좋은 재료를 쓰면 발색이 좋다. 보존도 좋아진다"라며 재료에 아낌없이 투자하는 이유를 설명했다.

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anjee85@sportschosun.com