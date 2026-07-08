케이윌, 야구장 욕설 논란에 직접 해명 "내 모습 찍힌 줄 몰라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 케이윌이 야구장 욕설 사건에 대해 직접 해명했다.

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8일 케이윌의 유튜브 채널에서는 '연예인 케이윌 야구장 욕설 이슈 당신 사건의 전말'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 야구 경기를 직관한 케이윌은 승리 후 욕설을 날리는 모습이 잡혀 온라인 커뮤니티를 뒤집어놨다.

'야구장 식빵 사건'으로 뜬 욕설 이슈에 대해 케이윌은 "어떤 간절함이 있는 가운데 1:1 상황일 때 잠실에 친구가 있었다. 카톡으로 '너 와서 또 지는 거 아니냐'더라. 욕을 좀 했는데 그 다음부터 괜히 불안했다. 계속 그런 생각에 휩싸여있다가 마지막에 삼진을 잡아서 됐다 싶더라"라고 밝혔다. 케이윌의 욕설은 승리의 기쁨에 나온 포효였던 것. 케이윌 역시 집에서 직관 하이라이트를 보다가 자신의 모습을 봤다고. 해당 사건 관련된 댓글을 읽은 케이윌은 "그도 같은 사람이었다. 성대만 다를 뿐", "왜 '신세계' 황정민 님이" 등의 댓글을 보고 웃음을 터뜨렸다. 케이윌은 "그렇게 많이 (내 모습이) 잡힌 줄 몰랐다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com