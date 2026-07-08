'활동 중단' 박봄, 어떻게 지내나 했더니.."이사한 집" 새 보금자리 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄이 활동 중단 이후 작곡가로 새로운 도전에 나선 소식과 함께 새집으로 이사한 근황을 전했다.

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박봄은 8일 "이사한 집"이라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

아직 정리가 끝나지 않은 듯 다소 어수선한 실내를 배경으로 카메라를 바라보는 박봄의 모습이 공개됐다.

노란색 민소매 티셔츠에 커다란 링 귀걸이를 매치한 박봄은 편안하면서도 감각적인 스타일로 눈길을 끌었다.

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현재 활동을 잠시 쉬고 있는 박봄은 공식 활동은 중단한 상태지만 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있다.

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팬들 역시 "언니 이사하셨냐" "언니 이사하느라 고생했어요. 요즘 가사도 쓰고 노래도 만들고 하고 싶은 거 많이 하세요"라며 응원의 메시지를 보냈다.

이날 박봄은 음악 작업 근황도 함께 전했다. 그는 "지금 올리는 곡은 작사, 작곡을 제가 직접 했다. 입으로 멜로디를 만들고 제 생각을 손으로 써서 완성했다. 많이 사랑해 달라"고 밝히며 새로운 도전에 나섰음을 알렸다.

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이어 '헤븐', '아무것도 없는 아침', '네모와 동그라미의 세계' 등 자신이 작업한 자작곡을 잇달아 공개하며 작곡가로서의 새로운 행보를 예고했다.

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앞서 박봄은 지난해 8월 2NE1 투어를 진행하던 중 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 이후 휴식과 건강 회복에 집중해 왔으며, SNS를 통해 팬들에게 꾸준히 근황을 전하고 있다.

shyun@sportschosun.com