성시경, AI에 결혼운 물어봤다…답변에 "가만히 있어" 폭소

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 AI에게 자신의 결혼 가능성을 직접 물어보다가 예상치 못한 답변에 웃음을 터뜨렸다.

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8일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 만날텐데 존박 냉면 얘기가 끝이 없네. 맛잘알 동생과 한잔'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성시경은 존박을 집으로 초대해 직접 만든 평양냉면을 대접하며 다양한 이야기를 나눴다.

대화 도중 결혼 이야기가 나오자 성시경은 기습적으로 AI 서비스 제미나이에게 질문을 던졌다. 그는 "야, 너는 성시경이 결혼을 할 수 있을 것 같아?"라고 물으며 자신의 미래를 점쳐달라고 했다.

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이에 AI는 "성시경 씨가 결혼할 수 있을지는 본인의 의지와 상황에 달려 있겠지만 좋은 인연을 만난다면 언제든 좋은 소식을 들려주실 수 있을 것"이라고 답했다. 그러자 성시경은 곧바로 "없어. 잠깐만 가만히 있어"라고 말하며 AI의 말을 끊어 웃음을 자아냈다.

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희망적인 답변보다 현실적인(?) 반응을 보인 성시경의 자조 섞인 입담에 존박 역시 웃음을 터뜨렸다.

한편 이날 영상에서는 평양냉면에 대한 두 사람의 깊은 대화는 물론, 음악 활동과 향후 협업 가능성 등 다양한 이야기가 이어져 팬들의 관심을 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com