Advertisement

'잘생긴 쓰레기' 이준영, 친엄마도 속였다..."연기라는 네가 더 소름 끼쳐" (유퀴즈)

입력

'잘생긴 쓰레기' 이준영, 친엄마도 속였다..."연기라는 네가 더 소름 끼쳐" (유퀴즈)

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이준영이 강렬한 악역 연기로 생긴 부모님의 반응을 공개해 웃음을 안겼다.

8일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 배우 이준영이 출연해 성장해 온 과정과 가족들의 이야기를 전했다.

아이돌 출신이라는 편견을 딛고 배우로 자리 잡은 이준영은 드라마 '부암동 복수자들'을 시작으로 본격적인 연기 활동을 펼쳤다.

이후 10년 동안 한 해도 쉬지 않고 작품에 출연하며 'D.P.', '마스크걸', '약한 영웅 Class 2', '폭싹 속았수다' 등 다양한 작품에서 존재감을 드러냈다.

특히 '약한 영웅 Class 2'에서 금성제 역을 맡아 강렬한 악역 연기를 선보인 그는 '잘생긴 쓰레기'라는 별명을 얻을 정도로 호평을 받았다.

'잘생긴 쓰레기' 이준영, 친엄마도 속였다..."연기라는 네가 더 소름 끼쳐" (유퀴즈)

하지만 정작 가족들의 반응은 달랐다. 이준영은 "부모님, 특히 엄마가 정말 싫어하셨다"며 "다들 연기를 잘한다고 해도 엄마는 '제발 착한 역할 좀 했으면 좋겠다', '내가 널 어떻게 키웠는데'라고 하셨다"고 털어놨다.

이어 "엄마가 실제로 '너 밖에서 진짜 저러고 다닌 적 있는 거 아니냐'고 묻더라"며 "'엄마, 연기야'라고 했더니 '연기라고 말하는 네가 더 소름 끼친다'고 하셨다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 유재석은 "어머님도 연기라는 건 아시지만 너무 실감 나니까 '혹시 실제 성격도 저런 거 아니야?'라고 생각하실 수 있다"며 공감했다.

'잘생긴 쓰레기' 이준영, 친엄마도 속였다..."연기라는 네가 더 소름 끼쳐" (유퀴즈)

또 다른 대표작인 '폭싹 속았수다'에서 영범 역으로 시청자들의 안타까움을 자아냈던 이준영은 극 중 인물과 실제 자신의 성격을 비교하기도 했다.

유재석은 "아버님께서 '준영이는 영범이보다 금명이 같은 아들'이라고 하셨다고 들었다"고 말했고, 이준영은 "실제로는 효녀 금명이 쪽에 더 가까운 것 같다"고 답했다.

이어 이준영은 부모님의 빚을 갚아드린 것은 물론 자동차와 집까지 선물했다고 밝혀 훈훈함을 더했다.

shyun@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement