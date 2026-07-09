'나는 솔로' 18기 영호, 질병관리청 이직했나…유튜브 채널 깜짝 등장

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[스포츠조선 조민정 기자] ENA·SBS Plus '나는 SOLO(나는 솔로)' 18기 출연자 영호가 질병관리청 공식 유튜브에 등장해 눈길을 끌고 있다.

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최근 유튜브 채널 '질병관리청 아프지마TV'에는 청소년 건강 정보를 쉽고 재미있게 전달하는 콘텐츠 '화영이의 성장일기' 시리즈가 공개됐다. 영상에는 '나는 솔로' 18기 영호가 체육교사 역으로 출연해 활약했다.

영상 속 영호는 학생들에게 큰 인기를 끄는 훈훈한 체육 선생님으로 등장한다.

꽃가루 알레르기로 눈물과 재채기를 멈추지 못하는 학생 화영이를 발견한 그는 "얼굴에 왜 그래?"라며 먼저 몸 상태를 살핀 뒤 음료를 건네고 몸이 좋지 않으면 양호실에서 쉬라고 다정하게 권했다.

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이후에도 증상이 계속되자 "억지로 참지 말고 양호 선생님께 가서 항히스타민제를 처방받으라"며 친구와 함께 양호실에 다녀오라고 세심하게 챙기는 모습을 보였다. 또 다른 에피소드에서는 폭염 속 피구 수행평가를 강행하려는 학생을 만류하며 안전 지킴이 역할을 톡톡히 했다.

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영호는 물을 마시지 않고 운동을 계속하려는 학생에게 "물을 많이 마셔야 한다"며 수분 섭취를 강조했고 "물 안 마시면 가산점도 없다"고 단호하게 말하며 건강을 우선시했다.

학생이 어지럼증과 두통을 호소하자 곧바로 운동을 중단시키고 그늘로 이동시킨 그는 온열질환 증상과 예방법을 설명한 뒤 "오늘은 쉬고 다음에 수행평가를 보자"며 무리한 운동을 막아 훈훈함을 더했다.

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영호의 깜짝 출연에 누리꾼들은 "체육 선생님 역할이 정말 잘 어울린다", "질병관리청 영상인 줄 모르고 드라마인 줄 알았다", "학생들 챙기는 모습이 훈훈하다" 등의 반응을 보였다.

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한편 영호는 2023년 방송된 '나는 SOLO' 18기에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸으며 이후 '나솔사계'에도 출연해 근황을 전하며 다시 한번 화제를 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com